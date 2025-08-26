Adana'da son 20 yılda 270 bin kaplumbağa yavrusu denizle buluştu

Yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından biri olan Adana Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2006'dan bu yana WWF-Türkiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle Yeşil Deniz Kaplumbağası İzleme ve Koruma Programı yürütülüyor. Her yıl 1 Haziran-15 Eylül'de gerçekleştirilen saha çalışmalarıyla binlerce yavrunun denize ulaşması sağlandı.
Programın 20. yılı dolayısıyla Akyatan'da bir saha ziyareti gerçekleştirildi. Katılımcılarla yeşil deniz kaplumbağası izleme ve koruma çalışmaları yerinde incelendi ve oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun WWF-Türkiye'nin doğa elçisi olacağı kamuoyuna duyuruldu. Urgancıoğlu, sembolik olarak yeşil deniz kaplumbağalarını yuvalarından çıkarıp denizle buluşturdu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, AA muhabirine, 1972'de kumul ağaçlandırmayla oluşturulan ve birçok türe ev sahipliği yapan Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda insana dair faaliyetlerin kısıtlandığına dikkati çekerek, sahada sadece bilimsel amaçlı çalışmaların ve koruma faaliyetlerinin yürütüldüğünü söyledi.
Oyuncu ve WWF-Türkiye doğa elçisi Kaan Urgancıoğlu WWF-Türkiye'nin yaptığı çalışmaları her zaman yakından takip ettiğini ve doğa elçiliğine Akyatan gibi anlamlı bir proje ile başlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
WWF-Türkiye Deniz ve Yaban Hayatı Programı Müdürü Ayşe Oruç, sahada kumsala yuva yapmaya gelen dişi bireylere markalama yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Aynı zamanda 19 ergin dişi yeşil kaplumbağasına da uydu cihazı taktık. Burada yuva yapan yeşil deniz kaplumbağasının daha sonra hangi göç yollarını izlediğini, kışı nerede geçirdiğini, takip etmemizi ve belirlememizi sağlıyor. Uydu cihazı taktığımız 19 yeşil deniz kaplumbağasının hepsi Kuzey Afrika kıyılarına gittiler ve kışı orada geçirdiler."