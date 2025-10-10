Doğuş Otomotiv, Astor, Alarko, Şişe Cam... BIST 100 hisselerinin teknik analizi

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 56.82 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 30.88 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin düşüşünde Banka sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.21 azalışla 10,727 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 258 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 122.86 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 42.51 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 94.66 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 10,832 ve 10,937 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 10,653 ve 10,579 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.64 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 14.6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 13.78 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 13.10-12.70

Satım aralığı: 14.40-15.60

Endeks Ağırlığı (%): 0.83

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.036 puan arttı.



AKBANK



DÜŞÜŞTE

63.1 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 57.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 57.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 63.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 54.00-53.00

Satım aralığı: 63.00-65.00

Endeks Ağırlığı (%): 4.93

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.216 puan azaldı.



ALARKO HOLDİNG



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 81.4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 75.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 78.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 75.50-74.50

Satım aralığı: 82.00-86.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.40

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre değişmedi.



ASELSAN



İZLENMELİ

206.5 - 223.3 aralığında hareket eden hisse 219.2 seviyesinin altında kapanışlarda 208.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 219.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 227.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 208.00-190.00

Satım aralığı: 227.00-239.00

Endeks Ağırlığı (%): 8.02

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.181 puan arttı.



ASTOR ENERJİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 91.05 seviyesinin altındaki kapanışlarda 82.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 103.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 82.50-79.00

Satım aralığı: 103.00-108.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.07

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.019 puan azaldı.



DOĞUŞ OTOMOTİV



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 187.7 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 166.67 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 175.8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 175.00-170.00

Satım aralığı: 176.00-184.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.006 puan arttı.



GARANTİ BANKASI



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 130 seviyesinin altındaki kapanışlar, 123.00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 130 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 141.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 123.00-119.00

Satım aralığı: 141.00-143.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.41

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.102 puan azaldı.



T. HALK BANKASI



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 26.94 seviyesinin altındaki kapanışlarda 25.25 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 26.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 28.88 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 25.25-23.90

Satım aralığı: 27.50-27.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.56

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.



İŞ BANKASI (C)



DÜŞÜŞTE

14.06 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 12.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 12.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 14.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 10.90-10.00

Satım aralığı: 14.10-14.30

Endeks Ağırlığı (%): 3.06

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.231 puan azaldı.



KUYAS YATIRIM



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 50.95 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 50.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 47.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 50.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 53.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 47.25-45.75

Satım aralığı: 53.00-54.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.60

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.018 puan arttı.



MİA TEKNOLOJİ



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 40.08 seviyesinin altındaki kapanışlar, 38.00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 40.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 43.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 38.00-35.25

Satım aralığı: 43.00-41.75

Endeks Ağırlığı (%) :0.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.023 puan azaldı.



OYAK ÇİMENTO



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

20.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 22.26 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 21.76 seviyesinin altına kayması halinde ise 20.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 20.70-20.40

Satım aralığı: 21.20-22.60

Endeks Ağırlığı (%): 0.77

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.025 puan arttı.



PETKİM



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 18.06 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 19.38 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 20.69 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 18.40 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 18.40-17.70

Satım aralığı: 19.70-18.60

Endeks Ağırlığı (%): 0.72

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.053 puan arttı.



ŞİŞE CAM



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 36.3 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 33.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 35 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 33.00-32.25

Satım aralığı: 37.50-38.75

Endeks Ağırlığı (%): 1.65

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.007 puan arttı.



TAV HAVALİMANLARI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

240.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 231.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 235 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 238.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 231.00-227.00

Satım aralığı: 238.00-246.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.28

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.023 puan arttı.



T.S.K.B.



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 13.38 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 12.60 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 12.97 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 12.60-12.40

Satım aralığı: 13.40-13.60

Endeks Ağırlığı (%): 0.45

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.



VESTEL



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 33.52 seviyesinin altındaki kapanışlarda 31.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 37.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 31.25-30.00

Satım aralığı: 37.25-38.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.16

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.