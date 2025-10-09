9 Ekim borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 29,28 puan azalarak 10.726,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 100,46 puan ve yüzde 0,93 artışla 10.856,73 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.684,04 puanı, en yüksek 10.862,75 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybederek 10.726,98 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 52,51 puan ve yüzde 0,44 değer kaybederek 11.747,89 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,69 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,91 ile turizm, en çok değer kaybeden yüzde 7,59 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,03 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,77 sanayi endeksi yüzde 0,52 ve hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 48'i geriledi, 5 tanesi yatay seyretti.

Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda ABD'de federal hükümetinin kapalı olması yatırımcıların odağındaki yerini korumayı sürdürürken, ABD'de açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarının ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik "güvercin" beklentileri desteklemesi ve azalan jeopolitik endişeler de küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. BIST 100 endeksi ise günü negatif bir seyirle tamamladı.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre, sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 7,1 artış gösterdi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde 2. çeyreğe ilişkin finansal hesapların, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE), Almanya'da dış ticaret dengesinin ve ABD'de ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

DESTEK DİRENÇ

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle yarın kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağının altını çizen analistler, BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek, 10.900 ve 11.000 puan ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 4 bin 22,1 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 22,1 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 5,9 düşüşle 5 milyon 400 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,76, bileşik getirisi yüzde 40,14 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,6129, satışta 41,7797 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,6038, satışta 41,7705 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1565, sterlin/dolar paritesi 1,3306 ve dolar/yen paritesi 153,106 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yatay seyirle 65,8 dolardan işlem görüyor.

