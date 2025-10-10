DGS ek tercihler ne zaman bitiyor? 2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemleri, 7 Ekim Salı günü başladı ve 13 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre ilk yerleştirmede bir programa yerleşemeyen adaylar için önemli bir fırsat olan ek tercih süreci devam ediyor. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak elektronik ortamda yapabilirler.

Tercih işlemleri, 7 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00 itibarıyla başladı ve son başvuru tarihi yaklaşıyor:

Giriş Adresi: Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranına gitmelidir: https://ais.osym.gov.tr

Giriş Bilgileri: Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılmalıdır.

Tercih Yapma: Girişin ardından DGS ek tercih menüsünden tercihler elektronik ortamda kaydedilebilir.

Tercihlerin geçerli sayılması için, 13 Ekim Pazartesi günü sona erecek olan tercih sürecinin ardından, 14 Ekim 2025 Salı günü bitimine kadar tercih ücretinin de yatırılması şarttır.

2025 DGS EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ