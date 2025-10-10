DGS ek tercihler ne zaman bitiyor? 2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş kapısı olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için ek tercih süreci devam ediyor. İlk yerleştirmelerde herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar için sunulan bu önemli fırsat, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı.
2025 DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemleri, 7 Ekim Salı günü başladı ve 13 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre ilk yerleştirmede bir programa yerleşemeyen adaylar için önemli bir fırsat olan ek tercih süreci devam ediyor. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak elektronik ortamda yapabilirler.
Tercih işlemleri, 7 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00 itibarıyla başladı ve son başvuru tarihi yaklaşıyor:
Giriş Adresi: Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranına gitmelidir: https://ais.osym.gov.tr
Giriş Bilgileri: Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılmalıdır.
Tercih Yapma: Girişin ardından DGS ek tercih menüsünden tercihler elektronik ortamda kaydedilebilir.
Tercihlerin geçerli sayılması için, 13 Ekim Pazartesi günü sona erecek olan tercih sürecinin ardından, 14 Ekim 2025 Salı günü bitimine kadar tercih ücretinin de yatırılması şarttır.
2025 DGS EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılan ve ek yerleştirme hakkını kullanmak isteyen adayların tercih işlemlerini tamamlamaları için gereken tercih ücreti ve ödeme süreci hakkında önemli detaylar:
Tercih Ücreti: Ek yerleştirme için belirlenen ücret 130,00 TL'dir.
Ödeme Adresi: Ücretin yatırılması için tek yöntem, ÖSYM'nin internet sayfasındaki e-İŞLEMLER bölümünde yer alan “ÖDEMELER” alanıdır.
Ödeme Şekli: Ödemeler, sadece kredi kartı/banka kartı ile online olarak yapılmalıdır.
Önemli Uyarı: Adayların tercih ücretini Banka/ATM'lerden yatırmamaları gerekmektedir.
Tercih ve Ücret Yatırma Süresi
Adayların, hem tercihlerini yapmaları hem de ücreti yatırmaları için son tarih yaklaşıyor:
Tercih Ücreti Yatırma Süresi: 7 - 14 Ekim 2025 tarihleri arası.
Son Ödeme Saati: Ücret yatırma işlemi 14 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da kesin olarak sona erecektir.
Geçerlilik Şartı
Adayların tercihlerini tamamladıktan sonra, süresi içinde tercih ücretini yatırmaları zorunludur. Ücreti yatırılmayan adayların yapmış oldukları tercihler otomatik olarak geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
Ücret Muafiyeti
ÖSYM Yönetim Kurulunun kararı gereği, bazı adaylar yerleştirme ücretinden muaftır:
Şehit eşi, şehit çocuğu,
Gazi, gazi eşi ve gazi çocukları.
Bu adaylardan tercih ücreti alınmayacaktır.