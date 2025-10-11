Borsa, altın, dolar: Haftanın kazandıranı hangisi?

BIST 100 endeksi, en düşük 10,654,20 puanı ve en yüksek 10.928,38 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,27 altında 10.720,36 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,73 artışla 5 bin 346 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,72 yükselişle 36 bin 69 liraya çıktı.