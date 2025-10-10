FED Ekim ayı toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tarihi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayı Para Politikası Kurulu (FOMC) toplantısı, küresel piyasalar için kritik bir öneme sahip. Özellikle ABD'de federal hükümetin kapanmaya devam etmesi, Fed'in faiz kararına yönelik belirsizlik algısını ciddi şekilde yükseltiyor ve yatırımcıların dikkatini çekiyor.

FED EKİM TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ekim ayı tarihi ve faiz kararı saati kesinleşti. Küresel piyasalar, tarihi altın rallisinin ortasında bu karara odaklanmış durumda.

Fed'in Ekim Ayı Faiz Kararı Takvimi:

Toplantı ve Karar Günü: 29 Ekim 2025 Çarşamba

Karar İlan Saati: Türkiye saatiyle 21.00

Bu toplantının ardından ilan edilecek faiz kararı, ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle veri akışındaki belirsizliklerin arttığı bir dönemde yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Piyasalarda, Fed'in faiz indirim döngüsünü sürdürüp sürdürmeyeceği büyük bir merak konusu. Karar, küresel dolar likiditesi ve altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak.

FED FAİZ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayı toplantısı öncesinde piyasalar genellikle faiz indirim döngüsünün devam etmesini beklerken, banka üyelerinden gelen çelişkili açıklamalar politikalara ilişkin endişeleri artırıyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda bu endişeleri dile getiren önemli bir açıklama yaptı. Bostic, ekim ayında faizleri tekrar düşürmeyi destekleme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti.

Bostic'in faiz indirimine sıcak bakmamasının temel nedeni, enflasyon kaygıları. Fed'in, ekonomik büyümeyi desteklerken aynı zamanda enflasyonu kontrol altında tutma ikilemi devam ediyor. Bostic'in bu açıklaması, faiz indirimini kesin gören piyasa beklentisine karşı bir uyarı niteliği taşıyor.