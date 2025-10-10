BBC'nin haberine göre Amerika’nın en büyük bankasının başındaki Dimon, önümüzdeki altı ay ile iki yıl içinde yaşanabilecek ciddi bir piyasa düzeltmesi konusunda “diğerlerinden çok daha endişeli” olduğunu belirtti.

Dimon ayrıca, ABD’nin artık “dünya sahnesinde daha az güvenilir bir ortak” hâline geldiğini söyledi. Enflasyon konusunda hâlâ “biraz endişeli” olduğunu kabul eden Dimon, buna rağmen Trump yönetiminin Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik tekrar eden saldırılarına karşın ABD Merkez Bankası’nın bağımsız kalacağına inandığını ifade etti.

“ABD Piyasaları Aşırı Isındı”

Dimon, genel tabloya ilişkin olarak ABD borsalarının aşırı ısındığını ve risklerin arttığını vurguladı. Dimon, jeopolitik ortam, kamu harcamaları ve dünyanın yeniden silahlanması gibi belirsizlik yaratan pek çok faktörün bulunduğunu söyledi ve “Tüm bunlar çözümünü bilmediğimiz birçok sorun yaratıyor. Bu yüzden insanların zihnindeki belirsizlik seviyesi normalden daha yüksek olmalı" dedi.

“Yapay Zekâ Gerçek ama Herkes Kazanmayacak”

Dimon, “Yapay zekâ gerçek; toplamda kazandıracak — tıpkı otomobillerin ve televizyonların sonunda kazandırdığı gibi. Ama onların içinde yer alan çoğu insan iyi bir sonuç elde etmedi" dedi ve AI’ye yatırılan paranın bir kısmının muhtemelen boşa gideceğini söyledi.

Mermiler, Silahlar ve Bombalar

JP Morgan CEO’su son dönemde küresel güvenlik konusuna odaklanmış durumda. Bu yıl hissedarlara yazdığı mektupta, ABD’nin Güney Çin Denizi’nde çıkacak bir savaşta yedi gün içinde füzelerinin tükeneceği uyarısında bulunmuş.

Dünyanın risklerle nasıl baş edebileceği üzerine düşünürken, askeri yatırımların artırılması gerektiğini vurguladı: “İnsanlar kripto gibi şeyleri stoklamaktan bahsediyor; ben ise her zaman mermi, silah ve bomba stoklamamız gerektiğini söylüyorum. Dünya artık çok daha tehlikeli bir yer — ben güvende olmayı tercih ederim.”

