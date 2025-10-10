Borsada bugün bedelli kararı duyuran 2 şirket

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MANAS) / Yüzde 200

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket bedelli kararını revize etti. KAP'a yapılan bildirime göre; "Şirket Yönetim Kurulu 10.10.2025 tarihinde toplanarak; 25.06.2025 tarih ve 193 sayılı Yönetim Kurulu kararının iptal edilmesine, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, özkaynak yapısının güçlendirilmesi, yeni yatırımların finansmanı, kredilerin azaltılması amacıyla Şirketin 800.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 165.528.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle % 200 oranında 331.056.000TL artırılarak 496.584.000 TL'ye çıkartılmasına" karar verildi.

Böylece şirket daha önce %300 olarak belirlediği bedelli oranını %200 olarak revize etmiş oldu.

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ORCAY) / Yüzde 200

Şirket bedelli kararını revize etti. Şirketten KAP'a yapılan bildirime göre "Şirket Yönetim Kurulu 10.10.2025 tarihinde toplanarak; 22.04./2025 tarih ve 2025/03 sayılı Yönetim Kurulu kararanın iptal edilmesine, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, özkaynak yapısının güçlendirilmesi, yeni yatırımların finansmanı, kredilerin azaltılması ve yaş çay alım finansmanı amacıyla şirketin 400.000.000.-TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 80.000.000.-TL (Seksen Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200 oranında 160.000.000.-TL (Yüz Altmış Milyon Türk Lirası) artırılarak 240.000.000.-TL'ye İki Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) çıkartılmasına" karar verdi