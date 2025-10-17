Bu gölde su seviyesi 2 metreye düştü...

Mahalle sakini Gökhan Korkmaz, Sakarya Nehri'yle bağlantılı olan kanallara set işleminin yapılacağının söylendiğini kaydetti. Korkmaz, "Su seviyemiz aşırı derecede düştü ve bununla ilgili yetkililere haber verdik. 10'uncu ayda akan kanallara set koyulacağını söylediler fakat herhangi bir işlem olmadı. Bir an önce müdahale edilmesini istiyoruz. Bunun haricinde kuraklıkta çok etkili oldu. Kılcal kanalların da bunda etkisi büyük. Kanalların bir an önce kapatılmasını bekliyoruz. Kanallar kapatılırsa gölümüz kurtulacak. Yaklaşık 15 sene öncesinde buradan su içiliyordu ama şu anda çok kötü bir durumda. Buradaki temiz su Sakarya Nehri'ne akıyor. Setleme yapılırsa su nehre akmayacak. Seviye aynı kalacak ve göl kendi kendini temizleyecek" dedi.

