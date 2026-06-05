Erzurum'da çöpler ekonomiye dönüşüyor: Günde 600 ton atık değerlendiriliyor

Çalışmaların günlük toplama ve ayrıştırma operasyonları ile yürütüldüğünü dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"Tesisimize gelen plastik, karton ve diğer ambalaj atıklarını, geri dönüşüme kazanılan malzemenin tamamını ayrıştırıyoruz. Ayrıştırdığımız malzemeleri Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde fabrikalara göndererek yeniden kullanıma kazanmayı sağlamış oluyoruz. Elektrik üretim tesisimizde çöpten aylık yaklaşık 1050 megavatsaat elektrik üretiyoruz.

Aziziye bölgemizin sokak lambalarının tamamının elektrik tüketimini buradan karşılamış oluyoruz. Tüm dünya çevre konusunda ortak kanıya vardı. Gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak için tüm dünya buna yönelik çalışmalar yapmaya başladı. Biz de şehrimizde buna hazırlıklar yapıyoruz. Burada yalnızca atıkları dönüştürmüyor, aynı zamanda sera gazı salınımını azaltmaya da katkı sağlıyoruz."