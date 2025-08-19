Marmaris'te çevre gönülleri topladıkları çöpleri satıp çöp torbası alıyor

Marmaris Ekotim adıyla bir araya gelen grup, her hafta sonu ilçenin koylarında ve dağlık alanlarında temizlik çalışması yürütüyor. Her biri farklı mesleklerde çalışan gönüllüler, tatillerinde Marmaris'i kirletenlerin bıraktıkları çöpleri temizliyor. Topladıkları çöplerden çıkan, cam şişeler, plastik şişeler ve şişe kapaklarını satarak, sonraki etkinlik için çöp torbası alan Marmaris Ekotim doğayı temiz tutmanın önemine dikkat çekerek, "Deniz kirlenirse turizm biter. Bu iş sadece gönüllülerin değil, hepimizin görevi" diyerek çevre bilincinin gerekliliğini vurguladı.