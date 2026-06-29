Uydudan takip, akıllı sensör: Hafriyatın yüzde 80’i yeniden hayat buluyor

"Kontrol merkezindeki arkadaşlarımız zabıta ekiplerimize, saha ekiplerimize bilgi veriyor. Saha ekiplerimiz kamyonun yaptığı işlemi inceliyor. Toprak neden taşınmış? Dolgu amaçlı mı taşınmış veya kaçak bir döküm mü olmuş, bunu tespit ediyorlar. Sonucuna göre vatandaşı buraya yönlendiriyorlar. Kaçak dökümleri mümkün olduğu kadar engellemeye çalışıyoruz. Yaklaşık 940 araca GPS taktık, bunun 699 tanesi şu anda aktif. 699'u aynı anda çalışmıyor. Şu anda 400'e yakın aracımız Kayseri'de hafriyat taşıyor. Aynı zamanda damper sensörleri var. Nerede damperini kaldırdı, nereye hafriyat toprağını döktü, bunun bilgisi bize geliyor. İzinsiz bir yere kaçak döküm yapılırsa 2872 sayılı Çevre Kanunu'ndan, çevreyi kirletmekten ceza işlemi uyguluyoruz."

İnce, bahçesine hafriyat toprağı talep edenlerin kendilerine ulaştığını, harita ve inşaat mühendislerinin bölgeye gittiğini, kotla ilgili bir oynama yoksa, gerçekten amaç toprağı iyileştirmek ise hafriyat toprağı almalarına izin verdiklerini belirtti.