Yağışlarla yeniden hayat buldu: Kuruyan Sarıot Gölü maviye büründü

Kuraklık nedeniyle geçtiğimiz yıl tamamen kuruyan Konya'nın Bozkır ilçesindeki Sarıot Gölü, bölgede son dönemde etkili olan yağışların ardından yeniden suyla buluştu.
1 Sarıot Gölü, geçen yıl tamamen kurudu
Bozkır ilçesi Dereköy Sarıot Yaylası'nda bulunan ve doğaseverler ile kampçıların uğrak noktaları arasında yer alan Sarıot Gölü, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.
2 yağışlar etkili oldu
Yörede etkili olan son yağışlarla birlikte göl yeniden suyla dolarak maviye büründü
3 Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor
Çevresindeki dağlar ve yeşil doğasıyla güzel görüntüler oluşturan göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı.
4 "Bu yıl yağışlar bol olduğu için epey canlandı"
Gölü ziyaret etmek için gelen Rüştü Güven, Sarıot Gölü'nün doğal güzelliğine değinerek, "Buraya yıllardır geliyorum. Yağış olmayınca bu göl yaz aylarında kupkuru kalıyordu. Bu yıl yağışlar bol olduğu için epey canlandı. Burası doğa olarak gayet güzel bir yer. Devamlı ziyarete açık." ifadelerini kullandı.
5 "Yıllardır görmediğim küçük balıklar yeniden çıkmış"
Güven ayrıca, "Yağışlar bu sene bol olduğu için çeşmelerimiz olsun ve gölümüz olsun gayet güzel bir görüntüsü var. Hatta yıllardır görmediğim küçük balıklar da yeniden çıkmış. Geçen yıl yağış olmadığı için kupkuruydu. Buradan arabayla geçebilirdik. Ama şimdi bırak geçmeyi yüzülecek dereceye geldi. Yürüyüş parkuru olarak da kullanılıyor, böyle sahil yürüyüşü gibi. Dağlar güzel, herşey güzel. Antalya'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan birçok insan araçlarıyla geliyor, burayı ziyaret ediyor" dedi.