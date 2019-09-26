Çalışanı wellness’le mutlu ediyorlar!
Çalışanlarını mutlu etmeye ve sadakati artırmaya odaklanan şirketler, kurumsal wellness programları geliştirmeye başladı.
Pfizer’den Gittigidiyor’a kadar pek çok şirket, egzersiz alanlarından stil danışmanlığına kadar pek çok farklı alanda hizmet sunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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