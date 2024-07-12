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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,96, altının gram fiyatı yüzde 2,20, avro/TL yüzde 1,83, dolar/TL yüzde 1,09 değer kazandı

12 Temmuz 2024 | 21:55
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 10.708,98 ve en yüksek 11.113,55 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,96 değer kazanarak 11.064,85 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,20 artışla 2 bin 559 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,12 yükselerek 16 bin 740 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 114 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 201 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,09 değer kazanarak 33,0750, avro yüzde 1,83 artışla 36,0410 liraya yükseldi.

Yatırım fonları ve emeklilik fonları bu hafta yüzde 1,43 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,95 ile "Hisse Senedi" fonları ve "Fon Sepeti" fonları oldu.

 

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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
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New York borsası Powell sonrası yükselişle kapandı
Bir şirket daha borsaya geliyor: BinBin'den halka arz başvurusu
İş Yatırım'a göre BİST’te sektörüne göre iskontolu şirketlerden getiri potansiyeli en yüksek olan 9 hisse
Papilon Savunma (PAPIL) SPK başvurusunu duyurdu
Babacan Holding halka arz planını açıkladı
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