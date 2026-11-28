ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz artırım beklentilerinin gücünü koruması, dolara olan talebin artması, yapay zeka sektörüne ilişkin endişelerle son haftalarda bakır fiyatlarında düşüş eğilimi hakimdi.

Bakırın libresi, 2 Kasım haftasında yüzde 3,5, 9 Kasım haftasında yüzde 3,1 ve 16 Kasım haftasında yüzde 9,6 değer kaybetti. Bu hafta düşüş eğilimini sonlandıran bakırın libresi haftayı yüzde 1,1 yükselişle 5,52 dolardan tamamladı.

Yapay zeka yatırımları özellikle bakır talebini ciddi şekilde artıran unsurların başında geliyor. Bakır, veri merkezleri ve enerji altyapısında kullanılması nedeniyle yapay zeka yatırımlarındaki büyümeden destek buluyor.

Çinli imalatçıların yoğun bakır talebi fiyatlara yansıyor

Avustralya merkezli çok uluslu banka ve finansal hizmetler şirketi ANZ'nin Emtia Stratejisti Soni Kumari, bakır fiyatlarındaki son dönemdeki keskin düşüşün teknoloji sektöründeki satış dalgası sırasında yapay zeka ile bağlantılı yatırım pozisyonlarının kapatılması nedeniyle ortaya çıkan talep endişelerinden kaynaklandığını belirtti.

Bakırda arza ilişkin temel dinamiklerin ise değişmediğini ifade eden Kumari, "Hisse senedi piyasalarındaki toparlanma bakır fiyatlarına destek sağladı." dedi. Kumari, bakır piyasasının yakın zamanda istikrara kavuşacağı öngörüsünde bulundu. ABD dışındaki piyasalarda arz sıkışıklığı sürerken, ABD'de stokların yüksek seviyelerde bulunduğunu ifade eden Kumari, Çinli imalatçıların yoğun bakır talebinin de bakır fiyatlarına yansıdığını söyledi.

Kumari, stokların yeniden artırılması amacıyla ithalatın yükselebileceğini dile getirerek, finansal piyasaların istikrara kavuşması halinde ise fiyatların mevcut seviyelerden destek bulmasının beklendiğini kaydetti.