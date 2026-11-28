Proje yürütücülerinden ETÜ'de Eğitim Teknik ve AR-GE Sorumlusu Yavuz Selim Aydın da yapılan bu çalışmaların, Erzurum'dan çıkıyor olmasının önemli olduğuna işaret ederek "İnsansız teknoloji çalışmaları yürüttüğümüz dev bir kadromuz var, bu kadroyla insansız alanlarda geleceği kodluyor, hayatı kolaylaştırıyoruz.

Bu çalışmalarla hedefimiz prototipleme merkezi oluşturup bölge halkı dahil olmak üzere geleceğin nesillerine yeni yerler açıp istihdam sağlamak." ifadelerini kullandı.