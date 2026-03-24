24 Mart 2026 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar?

Altın piyasasındaki güncel gelişmeler, yatırımcılar ve alım-satım yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 24 Mart 2026 itibarıyla altın fiyatlarında son durum merak edilirken, özellikle çeyrek ve yarım altının güncel satış rakamları araştırılıyor.
Peki, bugün çeyrek ve yarım altın kaç TL? Gram ve ons altın hangi seviyelerde işlem görüyor?
Güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 6.228,2 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 11.282 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 22.361 TL
- Tam altın satış fiyatı: 44.034,74 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.588 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.347,9 dolar