TOKİ İstanbul kura çekim tarihi 2026: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ’nin "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul’da gerçekleştireceği kura çekimi için geri sayım sürüyor. Başvuru yapan binlerce kişi, kura tarihine ve saatine ilişkin detayları araştırırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sürecin Ramazan Bayramı sonrasında başlayacağını duyurmuştu. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
1 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul kura çekiminin Ramazan Bayramı’nın ardından yapılacağını duyurmuştu.
Ancak, kura çekiminin tarihine ilişkin Bakanlık ya da TOKİ'den net bir açıklama gelmedi. Tarihin bu hafta içinde belli olacağı tahmin ediliyor.
2 TOKİ İstanbul kura başvuru sonuçları sorgulama ekranı
TOKİ İstanbul kurasına başvurusu kabul edilenler listesi açıklandı.
3 TOKİ İstanbul başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
Kura sürecinin ardından ilan edilecek asil ve yedek hak sahipleri listeleri, vatandaşlar tarafından e-devlet ve TOKİ'nin resmi internet süresi üzerinden öğrenilebilecek.
4 TOKİ İstanbul konut fiyatları belli oldu mu?
Proje çerçevesinde İstanbul’da toplam 100 bin konutun hayata geçirilmesi planlanırken, konutların satış bedelleri de netleşti. Buna göre;
55 metrekarelik 1+1 dairelerin fiyatı 1 milyon 950 bin TL,
65 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı 2 milyon 450 bin TL,
80 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak duyuruldu.