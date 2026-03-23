LGS ne zaman 2026? LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi LGS hazırlıklarını sürdürürken, sınavın yapılacağı tarih de merak konusu olmaya devam ediyor. Sınava katılacak adaylar takvime odaklanırken, "LGS ne zaman?" sorusu öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav takvimine ilişkin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Peki, LGS ne zaman? LGS başvuruları ne zaman? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava hazırlanan öğrenciler için gözler sınav tarihine çevrildi. 8. sınıf adayları çalışmalarını sürdürürken, sınavın hangi tarihte yapılacağına ilişkin aramalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı sınav takvimi de merak ediliyor. Peki, LGS ne zaman yapılacak?

LGS ne zaman yapılacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), bu yıl 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. Adaylar, aynı gün sayısal ve sözel oturumlara katılacak.

LGS giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

LGS sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 10 gün önce e-Okul VBS sistemi üzerinden erişime açılacak.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?

Haziran ayında sınava giren öğrenciler için bekleyiş temmuz ayında sona erecek. MEB takvimine göre 2026 LGS sonuçlarının 10 Temmuz 2026 Cuma günü meb.gov.tr adresinden açıklanması öngörülüyor.

LGS başvuruları ne zaman?

LGS başvurularının Nisan ayının ilk yarısında başlayacağı tahmin ediliyor. Başvuruların e-Okul sistemi üzerinden dijital ortamda tamamlanması bekleniyor.

LGS kaç soru, sınav süresi ne kadar?

İlk oturum olan sözel bölümde 50 soru sorulacak ve adaylara 75 dakika süre verilecek. Sayısal bölümden oluşan ikinci oturumda ise 40 soru yer alacak ve sınav 80 dakika sürecek.
