Araç içi telefon tutucu yasaklandı mı? DMM'den açıklama geldi

Son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan "araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı" iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından açıklama yapıldı. Konuyla ilgili yönetmelik çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

"Vatandaşlarımız spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeli"

DMM tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, vatandaşların yalnızca yetkili merciler tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları gerektiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler üzerinden sosyal medyada çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir.

Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak kamuoyunda “araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı” gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir.

Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmektedir.

Vatandaşlarımızın spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili merciler tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."