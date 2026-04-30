30 Nisan 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, 30 Nisan 2026 Perşembe günü gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarındaki güncel seviyeler merak ediliyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 30 Nisan güncel altın fiyatları…

30 Nisan 2026 Perşembe güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.632,6 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.927 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21.853 TL

Tam altın satış fiyatı: 42.874,73 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.574 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.563,2 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ