Kadın girişimcinin gücü BM kürsüsünde

Türkiye’de kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla 2006 yılından bu yana omuz omuza yürüyen Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Garanti BBVA, bu yolculuğu küresel bir boyuta taşıdı.
Ekonomist’in 29 Mart - 11 Nisan 2026 tarihli sayısından
New York’ta düzenlenen ‘Kadın Girişimciler İçin Eşit Fırsatlar ve Eşit Erişim Yaratmak’ başlıklı etkinlik, uluslararası iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerinden yoğun ilgi gördü. Etkinliğe onur konuğu olarak katılan T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın girişimciliğine yapılan yatırımın sadece ekonomi için değil, toplumsal refah ve aile yapısının güçlenmesi için de kritik olduğunu vurguladı. Göktaş, “Kadınların girişimcilik becerilerine yapılan her yatırım, aslında ülke kalkınmasına yapılan bir yatırımdır” dedi.
20 yıllık yolculuk
Panelde söz alan KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, kadınların ekonomiye katılımındaki yapısal engellerin ancak çok paydaşlı modellerle aşılabileceğini vurguladılar. 2011’den bu yana BM nezdinde ‘Özel Danışmanlık Statüsü’ bulunan KAGİDER, Türkiye’deki iyi uygulama örneklerini dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Bezircioğlu, Garanti BBVA ile sürdürdükleri ortaklığı “Kadınların işlerini sürdürülebilir şekilde büyütebilmeleri için kapsamlı bir destek mekanizması sunuyoruz” sözleriyle tanımladı. Bankacılık tarafında ise kadın girişimcilere son beş yılda sağlanan finansmanın 350 milyar TL’yi aşması, iş birliğinin somut gücünü gözler önüne serdi. Sibel Kaya, bu süreci sadece finansman değil, bir yol arkadaşlığı ve rehberlik olarak gördüklerini ifade ederek, hedeflerinin bu yerel başarı modelini küresel ölçekte görünür kılmak olduğunu paylaştı.