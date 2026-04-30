Dış ticaret açığında mart tablosu: Yüzde 56’lık artış

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2026 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 21 milyar 899 milyon dolar, ithalat yüzde 8,2 artarak 33 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde ihracat azaldı, ithalat arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 63 milyar 227 milyon dolar, ithalat yüzde 4,7 artarak 91 milyar 895 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Mart ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 5,5 azaldı



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Mart ayında yüzde 5,5 azalarak 21 milyar 492 milyon dolardan, 20 milyar 304 milyon dolara geriledi.

Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 11,2 artarak 23 milyar 144 milyon dolardan, 25 milyar 738 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mart ayında 5 milyar 435 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 3,2 artarak 46 milyar 42 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78,9 oldu.

Dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 56 arttı

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56 artarak 7 milyar 195 milyon dolardan, 11 milyar 221 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Mart ayında yüzde 76,5 iken, 2026 Mart ayında yüzde 66,1'e geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Mart döneminde yüzde 27,5 arttı

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 27,5 artarak 22 milyar 486 milyon dolardan, 28 milyar 667 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Mart döneminde yüzde 74,4 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 68,8'e geriledi.

Mart ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2026 Mart ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Ocak-Mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Mart ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 70 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2026 Mart ayında ara mallarının payı yüzde 70, sermaye mallarının payı yüzde 14,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,9 oldu.

İthalatta, 2026 Ocak-Mart döneminde ara mallarının payı yüzde 71,4, sermaye mallarının payı yüzde 14,1 ve tüketim mallarının payı yüzde 14 oldu.

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu



Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 820 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 419 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 378 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 217 milyon dolar ile İtalya, 996 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sini oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 5 milyar 452 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 944 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 3 milyar 830 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 374 milyon dolar ile İtalya ve 2 milyar 706 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,5'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı



İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Mart ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 759 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 511 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 538 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 620 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 516 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,1'ini oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 13 milyar 167 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 9 milyar 87 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 6 milyar 619 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 680 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 579 milyon dolar ile İsviçre izledi.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,5'ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 2 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2026 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2 azaldı, ithalat yüzde 2,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2026 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6,8 azaldı, ithalat yüzde 6,6 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5'tir. Ocak-Mart döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,4'tür. Ocak-Mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4'tür.

Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,1'dir. Ocak-Mart döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,8'dir. Ocak-Mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,1'dir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Mart ayında 20 milyar 33 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2026 yılı Mart ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azalarak 20 milyar 33 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 artarak 30 milyar 832 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 37,6 artarak 7 milyar 850 milyon dolardan, 10 milyar 799 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Mart ayında yüzde 73,1 iken, 2026 Mart ayında yüzde 65'e geriledi.

İhracat 2026 yılı Ocak-Mart döneminde 57 milyar 992 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2026 yılı Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalarak 57 milyar 992 milyon dolar, ithalat yüzde 5 artarak 86 milyar 957 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 23,7 artarak 23 milyar 412 milyon dolardan, 28 milyar 965 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Mart döneminde yüzde 71,7 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 66,7'ye geriledi.