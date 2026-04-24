Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Nisan haftasında 579,4 milyon dolarlık hisse senedi, 243 milyon dolarlık DİBS alırken, 6,8 milyon dolarlık ÖST sattı.

Yurt dışında yerleşiklerin 10 Nisan haftasında 42 milyar 421,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 17 Nisan haftasında 44 milyar 138,4 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde DİBS stoku 15 milyar 208,7 milyon dolardan 15 milyar 278,1 milyon dolara çıkarken, ÖST stoku 1 milyar 945,9 milyon dolardan 1 milyar 931,8 milyon dolara geriledi.