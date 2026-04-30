ABD-İsrail-İran ateşkesinde son durum: ABD'den uzun süreli ablukaya hazırlık talimatı

28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 62. gününde ateşkes tartışmaları ve karşılıklı tehditlerle devam ediyor.
09:15 Trump, İran ile görüşmelerin telefon üzerinden sürdüğünü belirtti
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin telefon üzerinden sürdürüldüğünü söyledi.
Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'la yürütülen temaslara ilişkin açıklama yaptı.
İran ile görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Başkan Trump, "Artık her seferinde bir belge görmek için 18 saatlik uçuşlar yapmıyoruz. Görüşmeleri telefonla yürütüyoruz." dedi.
Trump, yüz yüze görüşmeleri tercih ettiğini dile getirerek olası bir anlaşmanın İran'ın nükleer silah edinme hedeflerinden tamamen vazgeçmesine bağlı olduğunu yineledi.
ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a "deniz ablukası" uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.
ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.
05:45 İsrail basını: Trump ve Netanyahu, Lübnan ve İran meselelerini görüştü
İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleştirilen görüşmede Lübnan ve İran konularının ele alındığını bildirdi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamadığı İsrailli bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Trump ile Netanyahu telefonda görüştü.
Görüşmenin, İsrail güvenlik kabinesinin Lübnan ve İran başlıklarını ele almak üzere toplandığı sırada yapıldığı belirtildi.
Haberde, Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılara yer verilmezken, Netanyahu'nun ofisinden konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
KAN'ın başka bir İsrailli kaynağa dayandırdığı haberinde ise Trump'ın, "İran'a yönelik deniz ablukasının sürdürülmesinden yana olduğu" öne sürüldü.
ABD'nin deniz ablukası
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmiş, bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını duyurmuştu.
04:30 İran Meclis Başkanı Kalibaf: "3 gün geçti, hiçbir kuyu patlamadı"
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 gün önce "İran'ın petrol altyapısının havaya uçmasına 3 gün kaldı" yönündeki açıklamasına ilişkin, "3 gün geçti, hiçbir kuyu patlamadı" ifadesini kullandı.
Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.
Trump'ın 3 gün önce "İran'ın petrol altyapısının havaya uçmasına 3 gün kaldı" yönündeki açıklamasını anımsatan İran Meclis Başkanı, "3 gün geçti, hiçbir kuyu patlamadı. Bunu 30 güne uzatabilir ve kuyuyu burada canlı yayınlayabiliriz. Bu, ABD yönetiminin Bessent gibi kişilerden aldığı türden saçma bir tavsiyeydi. Aynı kişiler abluka teorisini de destekliyor ve petrolü 120 doların üzerine çıkardılar. Bir sonraki durak 140. Sorun teori değil, zihniyet." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, 26 Nisan'da yaptığı konuşmada, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının sürdüğünü ve bu faaliyetin başarılı sonuçlar ürettiğini söylemişti.
Abluka nedeniyle İran'ın petrol altyapısının çökebileceğini savunan Trump, İran'ın petrol depolarının dolması ve kaynakları depolayacak yerlerinin bulunmamasının yol açacağı teknik sorunlar nedeniyle petrol boru hatlarında büyük yıkım oluşacağını belirterek "İran'ın petrol altyapısı havaya uçmadan önce yaklaşık 3 günü kaldı" ifadesini kullanmıştı.
03:45 İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı yüzlerce Haredi protestocu, Batı Kudüs'e giriş yolunu kapattı
İsrail'de asker kaçağı ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) gözaltına alınmasını protesto eden yüzlerce Haredi, Batı Kudüs'e giriş yolunu kapattı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Batı Kudüs'e ulaşımı sağlayan köprüde toplanan askerlik karşıtı yüzlerce Haredi, köprüyü bir süreliğine kapattı.
Eylemciler, asker kaçağı Haredilerin İsrail polisi tarafından gözaltına alınmasını protesto etti.
Harediler, ülkede askerlikten kaçanlara yönelik gözaltı operasyonlarının bu hafta yeniden başlamasının ardından birçok kentte protesto gösterisi düzenledi.
Dün Batı Kudüs'teki Golda Meir kavşağında yolu kapatmaya çalışan yüzlerce Haredi protestocu ile polis arasında arbede çıkmıştı.
Öte yandan dün Askalan kentinde Haredi öğrencilerin gözaltına alınmasını protesto etmek için toplanan yüzlerce gösterici, askeri polis komutanı Tuğgeneral Yuval Yamin'in evinin duvarlarından atlayarak bahçesine girmişti.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in mart ayında yaptığı açıklamada, asker sayısındaki ciddi eksiklik nedeniyle ordunun zorlandığını ve Haredilerin askere alınmamasının kapasiteyi olumsuz etkilediğini belirtmişti.
Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de Harediler nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Harediler, dini eğitim gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.
02:30 ABD Savunma Bakanı, savaş nedeniyle artan fiyatlara ilişkin soruları "tuzak" olarak nitelendirdi
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un 2027 mali yılı için 1,5 trilyon dolarlık bütçe talebini gerekçelendirirken, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle artan benzin ve gıda fiyatlarına ilişkin soruları "tuzak" olarak nitelendirdi.
Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile Pentagon'un 2027 mali yılı için rekor düzeydeki bütçe talebiyle ilgili Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi önünde ifadesine devam etti.
Demokrat Temsilciler Meclisi üyelerinin, İran'a yönelik savaşın ABD'deki benzin ve gıda fiyatlarını artırmasıyla ilgili soruları üzerine Hegseth, bunun "iç meselelerle ilgili basit bir tuzak" olduğunu söyledi.
Hegseth, söz konusu soruyu, "İran şu an nükleer silaha sahip olsaydı, dünyanın neye benzeyeceğini düşün. İran'ın nükleer bomba elde etmemesini sağlamak için ne kadar öderdiniz?" sözleriyle geçiştirdi.
Komitede söz alan Temsilciler Meclisi Üyesi John Garamendi, Hegseth'i, ABD'nin İran'la savaşa girmesinin nedenleri ve savaşın nasıl ilerlediği konusunda kamuoyunu yanıltmakla suçladı.
Demokrat California temsilcisi Garamendi, "Ordu bu savaşı taktiksel olarak başarıyla yürütmüş olsa da strateji inanılmaz bir beceriksizlik örneği olmuş ve Amerika'ya ve dünyaya muazzam ekonomik zararlar vermiştir." ifadelerini kullandı.
Trump'ın Başkomutanlık için "zihinsel yeterliliği" sorgulandı
Demokrat Kongre üyesi Sara Jacobs, Savunma Bakanı Peter Hegseth'e bütçe oturumunda Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları ve diğer paylaşımları bağlamında "zihinsel durumu" hakkında sorular yöneltti.
California temsilcisi Jacobs, Savunma Bakanı'na, "Başkan'ın Başkomutan olarak görev yapmaya yetecek kadar zihinsel olarak yeterli olduğuna inanıyor musunuz?" sorusunu yöneltti.
Jacobs'un bu sorusuna "Aynı soruyu 4 yıl boyunca Joe Biden'a da sordunuz mu?" sözleriyle cevap veren Hegseth, Biden'ın "nerede ise konuşmayacak durumda olduğu", belgelerin imzalanması için "otomatik kalem" kullanmak durumunda kalacak kadar sağlık sorunu yaşadığını söyledi.
Jacobs bunun üzerine, Trump'ın kendisini Hazreti İsa olarak tasvir eden görselini salondakilere göstererek "Ben Yahudiyim, bu yüzden bu beni pek rahatsız etmiyor ancak anladığım kadarıyla bu, birçok Hristiyan için oldukça rahatsız edici. Peki, bu paylaşımı nasıl açıklayacaksınız?" ifadelerini kullandı.
Hegseth'e eleştiriler, İran savaşı ve maliyeti konusunda devam etti
İran savaşının maliyeti konusunda Hegseth'in verdiği rakamların doğru olmadığını savunan Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Salud Carbajal, "bazı tahminlere göre" İran'daki savaşın ABD'li vergi mükelleflerine maliyetinin günde yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu savundu.
Carbaja, "Sayın Hegseth, bana ve sanırım Amerikan halkına göre, bu savaşı neden başlattığımız, nasıl biteceği ve bundan kimin ne kazandığı belirsiz. İran'ın nükleer silahlarla ilgili yarattığı sorunun maliyeti 631 milyar dolar." diye konuştu.
Diğer Demokrat Kongre üyesi Seth Moulton da Savunma Bakanı Hegseth'e, İran savaşının vergi mükellefine ortalama maliyeti konusunda "hiçbir fikri olup olmadığını" sordu.
Hegseth, Moulton'a, "İran'ın elinde nükleer silah bulundurmasının maliyeti nedir?" diye karşılık verdi.
Öte yandan, Hegseth'le aynı partiden Kongre üyesi Nancy Mace ise Savunma Bakanı'nın kendi beklentilerini fazlasıyla karşıladığını belirtse de İran'daki savaşla ilgili ek fonlamayı desteklemeyeceğini, kara birliklerinin konuşlandırılmasına karşı çıktığını kaydetti.
00:02 Anket: Amerikalıların yüzde 71'i, ülkelerinin İran savaşına karışmaması gerektiğini düşünüyor
ABD'de yapılan güncel bir anket, Amerikan halkının yüzde 71'inin, ülkelerinin İran savaşına karışmaması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.
Uluslararası pazar araştırma şirketi Ipsos tarafından ABD dahil 31 ülkede yapılan güncel bir anket, Amerikan halkının İran savaşına yönelik yaklaşımına dair önemli bulguları gözler önüne serdi.
Ankete göre Amerikalıların yüzde 71'i, ülkelerinin İran savaşına karışmaması gerektiğini düşünürken, bu oranın 18-34 yaş grubunda yüzde 79'a çıkması dikkat çekti.
Ankete katılanların yüzde 33'ü, ABD ile İran arasındaki savaşın 2027 yılına kadar süreceğini düşündüklerini ifade ederken, katılımcıların sadece yüzde 10'u bu tansiyonun bir ay içinde sona erebileceği tahmininde bulundu.
Sadece İsrail halkı "İran'la savaşı" destekliyor
Öte yandan ankette yer alan 31 ülkeden 30'unda katılımcıların büyük çoğunluğu "ülkelerinin Orta Doğu'daki çatışmadan uzak durması gerektiği" görüşünü ortaya koydu.
31 ülkede ortalama olarak katılımcıların yüzde 81'i, ülkelerinin İran savaşına karışmaktan kaçınması gerektiğini düşünürken, yüzde 48'i ülkelerinin çatışmanın dışında kalması gerektiğine kesinlikle katılıyor.
Ankete göre sadece İsrail halkının, yüzde 58 ile "İran'la savaşa girmeyi desteklemesi" ise dikkat çekti.
Diğer yandan 31 ülke genelinde ortalama olarak, gelecek on yıl içinde Çin'in uluslararası arenada olumlu etki yaratacağını düşünenlerin oranı yüzde 50 çıkarken, bu oran ABD için yüzde 39'da kaldı.