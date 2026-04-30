ABD-İsrail-İran ateşkesinde son durum: ABD'den uzun süreli ablukaya hazırlık talimatı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un 2027 mali yılı için 1,5 trilyon dolarlık bütçe talebini gerekçelendirirken, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle artan benzin ve gıda fiyatlarına ilişkin soruları "tuzak" olarak nitelendirdi.

Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile Pentagon'un 2027 mali yılı için rekor düzeydeki bütçe talebiyle ilgili Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi önünde ifadesine devam etti.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyelerinin, İran'a yönelik savaşın ABD'deki benzin ve gıda fiyatlarını artırmasıyla ilgili soruları üzerine Hegseth, bunun "iç meselelerle ilgili basit bir tuzak" olduğunu söyledi.

Hegseth, söz konusu soruyu, "İran şu an nükleer silaha sahip olsaydı, dünyanın neye benzeyeceğini düşün. İran'ın nükleer bomba elde etmemesini sağlamak için ne kadar öderdiniz?" sözleriyle geçiştirdi.

Komitede söz alan Temsilciler Meclisi Üyesi John Garamendi, Hegseth'i, ABD'nin İran'la savaşa girmesinin nedenleri ve savaşın nasıl ilerlediği konusunda kamuoyunu yanıltmakla suçladı.

Demokrat California temsilcisi Garamendi, "Ordu bu savaşı taktiksel olarak başarıyla yürütmüş olsa da strateji inanılmaz bir beceriksizlik örneği olmuş ve Amerika'ya ve dünyaya muazzam ekonomik zararlar vermiştir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Başkomutanlık için "zihinsel yeterliliği" sorgulandı

Demokrat Kongre üyesi Sara Jacobs, Savunma Bakanı Peter Hegseth'e bütçe oturumunda Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları ve diğer paylaşımları bağlamında "zihinsel durumu" hakkında sorular yöneltti.

California temsilcisi Jacobs, Savunma Bakanı'na, "Başkan'ın Başkomutan olarak görev yapmaya yetecek kadar zihinsel olarak yeterli olduğuna inanıyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Jacobs'un bu sorusuna "Aynı soruyu 4 yıl boyunca Joe Biden'a da sordunuz mu?" sözleriyle cevap veren Hegseth, Biden'ın "nerede ise konuşmayacak durumda olduğu", belgelerin imzalanması için "otomatik kalem" kullanmak durumunda kalacak kadar sağlık sorunu yaşadığını söyledi.

Jacobs bunun üzerine, Trump'ın kendisini Hazreti İsa olarak tasvir eden görselini salondakilere göstererek "Ben Yahudiyim, bu yüzden bu beni pek rahatsız etmiyor ancak anladığım kadarıyla bu, birçok Hristiyan için oldukça rahatsız edici. Peki, bu paylaşımı nasıl açıklayacaksınız?" ifadelerini kullandı.

Hegseth'e eleştiriler, İran savaşı ve maliyeti konusunda devam etti

İran savaşının maliyeti konusunda Hegseth'in verdiği rakamların doğru olmadığını savunan Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Salud Carbajal, "bazı tahminlere göre" İran'daki savaşın ABD'li vergi mükelleflerine maliyetinin günde yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu savundu.

Carbaja, "Sayın Hegseth, bana ve sanırım Amerikan halkına göre, bu savaşı neden başlattığımız, nasıl biteceği ve bundan kimin ne kazandığı belirsiz. İran'ın nükleer silahlarla ilgili yarattığı sorunun maliyeti 631 milyar dolar." diye konuştu.

Diğer Demokrat Kongre üyesi Seth Moulton da Savunma Bakanı Hegseth'e, İran savaşının vergi mükellefine ortalama maliyeti konusunda "hiçbir fikri olup olmadığını" sordu.

Hegseth, Moulton'a, "İran'ın elinde nükleer silah bulundurmasının maliyeti nedir?" diye karşılık verdi.

Öte yandan, Hegseth'le aynı partiden Kongre üyesi Nancy Mace ise Savunma Bakanı'nın kendi beklentilerini fazlasıyla karşıladığını belirtse de İran'daki savaşla ilgili ek fonlamayı desteklemeyeceğini, kara birliklerinin konuşlandırılmasına karşı çıktığını kaydetti.