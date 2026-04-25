Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Azerbaycan'daki petrol ve gaz sektöründe faaliyet gösteren bir müşterimiz arasında tüm devreye alım sürçleri dahil olmak üzere; mühendislik, ürün tedariği ve elektrik montaj işleri için SIL3 seviyeli Acil Durduma ve Proses otomasyonu sistemi kurulması amacıyla 4.587.145,60 USD bedeli ile sözleşme imzalanmıştır.
2 HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol ve gaz ile enerji sektörlerinde devam eden projeler kapsamında ağır kaldırma, taşıma ve vinç hizmetleri verilmesi konusunda sözleşme imzalamış olup, imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 3.421.818 USD'dir.
3 HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (HATSN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Türkiye'de mukim bir firma arasında, Yalova/Altınova'da bulunan tersane sahamızda kurulacak olan 2.113,440 kWp kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu işine ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu yatırım, şirketimizin halka arz izahnamesinde belirtilen; faaliyetlerin verimliliğinin artırılması, maliyetlerin optimize edilmesi ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen yatırımlar ile uyumlu niteliktedir. Proje kapsamında, tersane sahasında enerji ihtiyacının bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması hedeflenmekte olup, bu yatırımın şirketimizin operasyonel giderlerinin azaltılmasına ve enerji maliyetlerinin daha öngörülebilir hale gelmesine katkı sağlaması beklenmektedir. İmzalanan sözleşmenin toplam bedeli KDV hariç 697.435,20 USD olup, ödemeler sözleşme hükümleri çerçevesinde taksitler halinde gerçekleştirilecektir. GES yatırımının devreye alınmasıyla birlikte;enerji maliyetlerinde düşüş, karbon ayak izinin zaltılması, operasyonel verimliliğin artırılması beklenmekte olup, söz konusu yatırımın şirketimizin orta ve uzun vadeli finansal performansına olumlu katkı sağlaması öngörülmektedir.
4 KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. (KLYPV)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik bir şirket arasında güneş enerjisi panellerinin satışına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin bedeli KDV hariç 505.597.002,30 TL olup, 2026 yılı ilk yarısına kadar sözleşme konusu panellerin teslimi ve hasılata yansıması planlanmaktadır.
5 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirketten yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz, Endonezya Deniz Kuvvetleri bünyesinde kullanılmak üzere bir savunma şirketinden 948.000 USD (KDV dahil) karşılığı 42.556.478 TL bedelle bilişim altyapısı ürünleri siparişi almıştır.
-Şirketimiz, savunma sanayi yapay zekâ projeleri altyapısında kullanılmak üzere özel bir şirketten 606.770 USD (KDV dahil) karşılığı 27.240.272 TL bedelle NVIDIA tabanlı bilişim altyapısı ürünleri siparişi almıştır.
6 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz; Havelsan A.Ş. tarafından bir kamu kurumunda yürütülmekte olan proje kapsamında, ürün ve hizmet tedariki amacıyla gerçekleştirilen ihalede en uygun teklifi vererek birinci olmuştur. Söz konusu ihale sonucu, ihale komisyonu tarafından şirketimize bildirilmiş olup, sözleşme davet yazısı tarafımıza ulaşmıştır. İhale bedeli KDV hariç 622.000 USD'dir. (KDV hariç ALTI-YÜZ-YİRMİ-İKİ-BİN AMERİKAN DOLARI)
7 MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş., yurt dışı yerleşik bir şirketten bugün (22.04.2026) 6 adet beton santrali siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı 983.000 (DokuzYüzSeksenÜçBin) EUR'dur.
8 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Açıklama şöyle:
Sermayesinin % 85'ine sahip olduğumuz Bülbüloğlu Çelik End.San.ve Tic. A.Ş. yurt dışında otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın mevcut fabrikasına ilave "Çelik Konstrüksiyon" üretimi ve teslimi ile ilgili olarak toplam bedeli KDV hariç 883.793 Avro olan bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşmeye ilişkin işin 2026 yılının ikinci çeyreğinde teslim edilmesi planlanmaktadır.
9 BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRSAN)
Açıklama şöyle:
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan bağlı ortaklığımız Borusan Berg Pipe, ABD'de yürütülen ticari görüşmeler sonucunda yaklaşık 100 milyon ABD doları tutarında yeni satış siparişi almıştır. Bu sipariş kapsamında, büyük çaplı hat borularının 2027 yılında üretilmesi ve sevkiyatlarının aynı yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, ilgili siparişin 2027 yılında konsolide gelirlerimize katkı sağlaması beklenmektedir. Bu öngörüler, siparişlerle ilgili projenin ilerleme durumu ve ticari koşullardaki olağan değişkenliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir.
10 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (ORGE)
Açıklama şöyle:
30.03.2026 tarihli açıklamamızda, devam eden işlerimiz arasında yer alan Mandarin Oriental Etiler Projesi'nde, Şirketimizin; İşveren Astaş - Yapı ve Yapı Adi Ortaklığı tarafından T1 Blok ve Podyum Elektrik İşlerinin yapımına yönelik 279.699.629 TL+KDV bedel üzerinden sözleşme görüşmelerine davet edildiği kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci, sözleşme bedeli 286.071.819 TL+KDV olacak şekilde tamamlanmıştır. İşin 30.09.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Böylece Mandarin Oriental Etiler Projesi'nde sözleşme büyüklüğümüz 714.008.713 TL+KDV tutarına ulaşmış bulunmaktadır.