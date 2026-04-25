Şirketimiz ile Türkiye'de mukim bir firma arasında, Yalova/Altınova'da bulunan tersane sahamızda kurulacak olan 2.113,440 kWp kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu işine ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu yatırım, şirketimizin halka arz izahnamesinde belirtilen; faaliyetlerin verimliliğinin artırılması, maliyetlerin optimize edilmesi ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen yatırımlar ile uyumlu niteliktedir. Proje kapsamında, tersane sahasında enerji ihtiyacının bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması hedeflenmekte olup, bu yatırımın şirketimizin operasyonel giderlerinin azaltılmasına ve enerji maliyetlerinin daha öngörülebilir hale gelmesine katkı sağlaması beklenmektedir. İmzalanan sözleşmenin toplam bedeli KDV hariç 697.435,20 USD olup, ödemeler sözleşme hükümleri çerçevesinde taksitler halinde gerçekleştirilecektir. GES yatırımının devreye alınmasıyla birlikte;enerji maliyetlerinde düşüş, karbon ayak izinin zaltılması, operasyonel verimliliğin artırılması beklenmekte olup, söz konusu yatırımın şirketimizin orta ve uzun vadeli finansal performansına olumlu katkı sağlaması öngörülmektedir.