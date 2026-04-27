1 bedelsiz, 1 temettü: 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (27 Nisan)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC)
%540,8949 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 2,949 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Açıklamaya göre, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,3654752 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,3106539 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 8,695 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)