1 bedelsiz, 3 temettü: 4 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (28 Nisan)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün 4 hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY)
% 472,1393 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 14,053 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Açıklamaya göre, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,0966183 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0821255 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 105,503 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,4257419 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,4257419 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 8,104 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,0498242 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0423505 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 7,74 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)