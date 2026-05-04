4 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarındaki güncel seviyeler araştırılıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 4 Mayıs güncel altın fiyatları…
4 Mayıs 2026 güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 6.668,7 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 10.964 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 21.928 TL
- Tam altın satış fiyatı: 43.477,02 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.623 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.593,7 dolar