4 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarındaki güncel seviyeler araştırılıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 4 Mayıs güncel altın fiyatları…

4 Mayıs 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.668,7 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.964 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21.928 TL

Tam altın satış fiyatı: 43.477,02 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.623 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.593,7 dolar

