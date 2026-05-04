Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

Kiracılar ve ev sahiplerinin merak ettiği ve kiraya yapılacak zamda belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisi netleşti. TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının yanı sıra 12 aylık enflasyon rakamı da açıklandı. Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının netlik kazanmasıyla ev sahipleri Mayıs ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi.

Mayıs 2026 kira zammı verisine göre ev sahipleri Mayıs ayında kiraya en fazla yüzde 32,43 oranında zam yapabilecek. Mayıs 2026 kira artış oranı belli olmasıyla beraber kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

MAYIS KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA 2026



Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 32,43 oldu. 2026 Mayıs ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 32,43

Aylık Yeni Kira Tutarı: 13.243 TL



Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 32,43

Aylık Yeni Kira Tutarı: 19.864,5 TL



Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 32,43

Aylık Yeni Kira Tutarı: 26.486 TL



Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 32,43

Aylık Yeni Kira Tutarı: 33.107,5 TL



Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 32,43

Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.729 TL