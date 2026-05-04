Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,18, yıllık ise yüzde 32,37 arttı. Açıklanan veriler sonrası mayıs ayı kira artış oranı da belirlenmiş oldu. Peki mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?


Son Güncellenme:
Kiracılar ve ev sahiplerinin merak ettiği ve kiraya yapılacak zamda belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisi netleşti. TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının yanı sıra 12 aylık enflasyon rakamı da açıklandı. Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının netlik kazanmasıyla ev sahipleri Mayıs ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. 

Mayıs 2026 kira zammı verisine göre ev sahipleri Mayıs ayında kiraya en fazla yüzde 32,43 oranında zam yapabilecek. Mayıs 2026 kira artış oranı belli olmasıyla beraber kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

MAYIS KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA 2026

Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 32,43 oldu. 2026 Mayıs ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 32,43
Aylık Yeni Kira Tutarı: 13.243 TL

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 32,43
Aylık Yeni Kira Tutarı: 19.864,5 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 32,43
Aylık Yeni Kira Tutarı: 26.486 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 32,43
Aylık Yeni Kira Tutarı: 33.107,5 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 32,43
Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.729 TL

 

TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Memur ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek? 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
Yurt içi üretici fiyatları nisanda arttı
