Memur ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek? 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 4,18, yıllık bazda ise yüzde 32,37 arttı.

Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerin dört aylık enflasyon farkı netleşirken, kesin zam oranı için mayıs ve haziran verileri bekleniyor.

TÜİK verilerine göre ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96 ve martta yüzde 1,94 olarak gerçekleşen aylık enflasyon, nisanda yüzde 4,18 oldu. Nisan itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 32,37 olarak kaydedilirken, yılın ilk dört ayındaki enflasyon oranı yüzde 14,64’e yükseldi.

4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam, yılın ilk dört aylık enflasyon verileriyle netleşmeye başladı. Buna göre ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94 ve nisanda yüzde 4,18 olarak gerçekleşen aylık enflasyonla birlikte emekliler şimdiden yüzde 14,64 oranında zammı garantiledi. Nihai artış oranı ise mayıs ve haziran verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

Zam oranı belli oldu mu?

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alıyor. İlk dört aylık verilere göre enflasyon farkı yüzde 3,28 olarak hesaplanırken, buna 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamındaki yüzde 7’lik artışın eklenmesiyle temmuz ayı için toplam zam oranı yüzde 10,51’e ulaştı. Kesin oran ise mayıs ve haziran enflasyon verilerinin ardından netleşecek.