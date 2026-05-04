ARA
DOLAR
45,20
0,05%
DOLAR
EURO
52,85
0,04%
EURO
ALTIN
6526,59
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Memur ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek? 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık zam oranı kesinleşti. Buna göre emekliler şimdiden yüzde 14,64’lük artışı hak ederken, memur ve memur emeklileri için hesaplanan zam oranı yüzde 10,51 oldu. Nihai artış oranı ise mayıs ve haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
Memur ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek? 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 4,18, yıllık bazda ise yüzde 32,37 arttı. 

Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerin dört aylık enflasyon farkı netleşirken, kesin zam oranı için mayıs ve haziran verileri bekleniyor.

TÜİK verilerine göre ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96 ve martta yüzde 1,94 olarak gerçekleşen aylık enflasyon, nisanda yüzde 4,18 oldu. Nisan itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 32,37 olarak kaydedilirken, yılın ilk dört ayındaki enflasyon oranı yüzde 14,64’e yükseldi.

4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam, yılın ilk dört aylık enflasyon verileriyle netleşmeye başladı. Buna göre ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94 ve nisanda yüzde 4,18 olarak gerçekleşen aylık enflasyonla birlikte emekliler şimdiden yüzde 14,64 oranında zammı garantiledi. Nihai artış oranı ise mayıs ve haziran verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

Zam oranı belli oldu mu?

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alıyor. İlk dört aylık verilere göre enflasyon farkı yüzde 3,28 olarak hesaplanırken, buna 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamındaki yüzde 7’lik artışın eklenmesiyle temmuz ayı için toplam zam oranı yüzde 10,51’e ulaştı. Kesin oran ise mayıs ve haziran enflasyon verilerinin ardından netleşecek.

İlgili Haberler
TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu!
TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Yurt içi üretici fiyatları nisanda arttı
Yurt içi üretici fiyatları nisanda arttı
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL