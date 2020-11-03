Piyasalar ABD’deki başkanlık seçimine odaklandı. Bugün gerçekleşecek seçimler için piyasalarda da olası senaryolar konuşuluyor. Burada özellikle altın fiyatlarının yönü merak ediliyor. Uzmanlara göre, ons altın yukarı doğru hareket etme çabasında. Seçim sonuçlarına göre piyasalardaki hareketle ilgili Ekonomist’e konuşan Ünlü & Co Araştırma Bölümü Müdürü Murat Akyol’un yorumları ise şöyle:

‘’ABD’de bugün gerçekleştirilecek seçimin piyasaların kısa vadede sergileyeceği performansta belirleyici unsur olarak çalışacağını tahmin ediyoruz. Mevcut durumda yatırımcılar anketlerin de işaret ettiği gibi Biden’ın seçimi kazanacağı ve Kongre’nin demokratların üstünlüğünde şekilleneceği yönündeki senaryoyu baz alıyor. Bu durum mali teşvik paketine yönelik beklentilerin de güç kazanmasını sağlayacağı için gerçekleşmesi durumunda piyasalara yansımasının pozitif olmasını bekleriz.

Ancak özellikle oy oranlarının yakın olduğu eyaletlerde kazananın net olmaması ve sonuçlara itirazların gelmesi siyasi belirsizlikleri artıracağı için bu yönde bir senaryonun ise varlık fiyatları üzerinde baskı yaratabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Benzer şekilde karar alma mekanizmasını yavaşlatacağı için bölünmüş bir Kongre oluşumuna da piyasaların tepkisi negatif olabilir.

Bu süreçte ons altın, güç toplamaya çalışıyor. Piyasalarda son dönemde artan satış baskısından etkilense de değer kaybı göreceli olarak sınırlı kalan ons altın yeniden 1.900 dolara doğru hareket etme çabası sergiliyor. Bugün ABD başkanlık seçiminden çıkacak sonucun kısa vadede altının performansında belirleyici faktör olarak çalışacağını tahmin ediyoruz. Bu noktada Biden’ın demokratların üstünlüğüne işaret eden ve mavi dalga olarak adlandırılan senaryo ile göreve gelmesi durumunda bunun dolar üzerinde oluşturabileceği baskının yanında daha büyük ölçekli bir mali teşvik beklentisi yeniden canlanacağı için altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket ettiğini görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır.’’