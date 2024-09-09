ARA
DOLAR
34,04
0,16%
DOLAR
EURO
37,62
-0,26%
EURO
GRAM ALTIN
2727,23
-0,06%
GRAM ALTIN
BIST 100
9752,56
-0,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Ağustos ayının en çok kazandıran yatırımı belli oldu

Ağustos ayının en çok kazandıran yatırımı belli oldu

Ağustosta en yüksek aylık reel getiri yüzde 4,01 ile külçe altında oldu.

09 Eylül 2024 | 11:15
Son Güncellenme: 09 Eylül 2024 | 11:16
Ağustos ayının en çok kazandıran yatırımı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, ağustosta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,82, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,01 oranlarıyla külçe altında görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 2,18, mevduat faizi brüt yüzde 1,64, dolar yüzde 0,6 yatırımcısına reel getiri sağlarken devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,68 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,07 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 1,4 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,86 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,18, DİBS yüzde 1,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,76 kayba yol açtı.

Mevduat faizi (brüt), 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,84, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,42 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,4, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,46 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,3, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,77 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,68, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,62 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Yıllıkta en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,54 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 3,58, avro yüzde 7,3, dolar yüzde 8,12, mevduat faizi (brüt) yüzde 11,2 ve DİBS yüzde 24,61 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 13,87, avro yüzde 17,19, dolar yüzde 17,92, mevduat faizi (brüt) yüzde 20,68 ve DİBS yüzde 32,66 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2727,23 -0,06%
  • ALTIN ONS 2492,16 -0,21%
  • BIST 100 9752,56 -0,19%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,414 0,694%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35709 -0,00737%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,46 0,4807%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,0407 0,1635%
  • EURO/DOLAR 1,105 -0,3243%
  • EURO/TURK LIRASI 37,6154 -0,2594%
  • STERLIN/DOLAR 1,30877 -0,28837%
Borsa Haberleri
Ağustos ayının en çok kazandıran yatırımı belli oldu
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse
Yabancı yatırımcını en çok aldığı ve sattığı hisseler (9 Eylül)
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Beşiktaş'tan KAP'a SPK onayı açıklaması
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.09.2024)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'den (EREGL) bedelsiz kararında değişiklik
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve sipariş açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsa İstanbul'da 4 hissede tedbir kararı
SPK’dan yeni bülten: 3 kişiye işlem yasağı geldi
6 Eylül borsada gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?
GERİ
İLERİ
Ağustos ayının en çok kazandıran yatırımı belli oldu
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse
Yabancı yatırımcını en çok aldığı ve sattığı hisseler (9 Eylül)
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Beşiktaş'tan KAP'a SPK onayı açıklaması
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.09.2024)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'den (EREGL) bedelsiz kararında değişiklik
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve sipariş açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsa İstanbul'da 4 hissede tedbir kararı
SPK’dan yeni bülten: 3 kişiye işlem yasağı geldi
6 Eylül borsada gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL