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Altın 2 ayın zirvesine yaklaştı! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 20 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları

ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvillere yönelik likidite desteğini artırma kararı, tahvil getirileri ve dolarda düşüşe yol açarken altın fiyatlarına destek verdi. Ons altın 4.500 dolar seviyesinin üzerini test ederek iki ayın zirvesine yakın seyrederken, gram altın da yukarı yönlü görünümünü korudu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte 20 Ağustos 2026 Perşembe günü gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altının güncel alış-satış fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Altın 2 ayın zirvesine yaklaştı! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 20 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvillere yönelik likidite desteğini artıracağını duyurmasının ardından yatırımcıların gündeminde yer aldı. Tahvil getirileri ve dolardaki gerilemeden destek bulan ons altın, 4.500 doların üzerinde iki ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretti. 

Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte 20 Ağustos 2026 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 20 Ağustos 2026

Ons altın fiyatları 20 Ağustos 2026

Alış: 4.489,45 dolar

Satış: 4.489,95 dolar

2 20 Ağustos 2026 gram altın ne kadar oldu?

20 Ağustos 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.906,43 TL

Satış: 6.907,33 TL

3 20 Ağustos 2026 çeyrek altın ne kadar?

20 Ağustos 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 11.073 TL

Satış: 11.245 TL

4 20 Ağustos 2026 yarım altın fiyatları

20 Ağustos 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 22.182 TL

Satış: 22.483 TL

5 20 Ağustos 2026 tam altın ne kadar oldu?

20 Ağustos 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 43.543,69 TL

Satış: 44.410,06 TL

6 20 Ağustos 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

20 Ağustos 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 44.026 TL

Satış: 44.769 TL

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