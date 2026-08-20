Altın 2 ayın zirvesine yaklaştı! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 20 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvillere yönelik likidite desteğini artıracağını duyurmasının ardından yatırımcıların gündeminde yer aldı. Tahvil getirileri ve dolardaki gerilemeden destek bulan ons altın, 4.500 doların üzerinde iki ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretti.

Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte 20 Ağustos 2026 Perşembe günü güncel altın fiyatları...