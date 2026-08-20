Yurt dışı üretici fiyatları belli oldu: En yüksek artış enerjide

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Temmuz ayına ait Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,67 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,99 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 29,50 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,81, imalatta da yüzde 29,50 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara mallarında yüzde 30,24, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 28,92, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,38, enerjide yüzde 77,63, sermaye mallarında ise yüzde 18,79 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,55 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,32 azalış, imalatta yüzde 2,55 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara mallarında yüzde 2,09, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,01, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,76, enerjide yüzde 13,22, sermaye mallarında ise yüzde 1,36 artış olarak gerçekleşti.