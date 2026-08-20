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  • "İran'a eşi benzeri olmayan ekonomik operasyon ilan ediyorum"

"İran'a eşi benzeri olmayan ekonomik operasyon ilan ediyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş boyutta bir "ekonomik operasyon" ilan ettiğini belirterek, Tahran yönetimine destek veren ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşmakla tehdit etti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"İran'a eşi benzeri olmayan ekonomik operasyon ilan ediyorum"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a bir anlaşma yapma fırsatını kendisinden başka kimsenin vermediğini savundu.

İran'ın bu fırsatı değerlendiremediğini kaydeden Trump, "Bu nedenle bugün, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu, eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak." ifadelerini kullandı.

Trump, İran donanmasının yok edildiğini, hava kuvvetlerinin imha edildiğini, askeri fabrikalarının enkaz halinde olduğunu, para biriminin değersiz ve ülkenin pamuk ipliğine bağlı durumda olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, şöyle devam etti:

"Bugün ayrıca, finans kuruluşlarının, şirketlerin, havalimanlarının veya devlet kurumlarının İran'a herhangi bir tür can simidi sağlamasına izin veren herhangi bir ülkenin de muazzam ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacağını ilan ediyorum. Petrol kaçakçılığı, swap hatları, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri, paravan şirketler, bunların hepsinin derhal sonlandırılması gerekiyor. Kim olduğunuzu biliyorsunuz."

İran tehdidini izole etmek ve yenilgiye uğratmak için tüm müttefiklerin ABD'nin yanında durmasına ihtiyaç olduğunun altını çizen Trump, İran'ın köşeye sıkıştığını ve bu tarihi önlemlerin ülkenin "dünya genelinde terör yayma kabiliyetlerini" felce uğratacağını ifade etti.

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