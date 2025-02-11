ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Altın 8’inci rekorunu kırdı: 11 Şubat yorumu

Altının ons fiyatı, 2 bin 943 dolar seviyelerini görerek bu yılki 8'inci rekorunu kırdı ve şu anda yüzde 0,9 primle 2 bin 917 dolar seviyesinde işlem görüyor.

11 Şubat 2025 | 10:01
Son Güncellenme: 11 Şubat 2025 | 10:04
Altın 8’inci rekorunu kırdı: 11 Şubat yorumu

Altının gramı, yeni güne pozitif başlamasının ardından 3 bin 377 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 620 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 380 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 3 bin 364 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 377 lira seviyesinde. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 620 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 380 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, 2 bin 943 dolar seviyelerini görerek bu yılki 8'inci rekorunu kırdı ve şu anda yüzde 0,9 primle 2 bin 917 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmaya çevrildi.

Trump'ın, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 tarife uygulanacağını açıklamasının ardından piyasalarda tarife endişeleri tekrar güç kazanmaya başladı.

Analistler, bu hafta Trump'ın tüm ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıklayacağını anımsatarak, ticari gerilimlerin güvenli liman talebini artırdığını ve bunun da altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın ve BoE Başkanı Bailey'nin konuşmasının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 940 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'da gong Vişne Madencilik için çaldı
Trump'ın son hamlesi ABD'li üreticilerin hisselerini artırdı
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Veri gündemi
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Enda Enerji halka arz sonuçları açıklandı
BIST 100'de en çok artan 3 hisse... Altın, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
Borsada bugün genel kurulu olan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (7 Şubat)
THY Ocak 2025 yolcu sayılarını duyurdu
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
7 Şubat borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
Trabzonspor transfer detaylarını KAP'a bildirdi
Migros, Şişecam, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
VakıfBank'tan bilanço değerlendirmesi
Avrupakent GYO'dan (AVPGY) satın alma açıklaması
GERİ
İLERİ
Borsa İstanbul'da gong Vişne Madencilik için çaldı
Trump'ın son hamlesi ABD'li üreticilerin hisselerini artırdı
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Veri gündemi
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Enda Enerji halka arz sonuçları açıklandı
BIST 100'de en çok artan 3 hisse... Altın, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
Borsada bugün genel kurulu olan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (7 Şubat)
THY Ocak 2025 yolcu sayılarını duyurdu
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
7 Şubat borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
Trabzonspor transfer detaylarını KAP'a bildirdi
Migros, Şişecam, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
VakıfBank'tan bilanço değerlendirmesi
Avrupakent GYO'dan (AVPGY) satın alma açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL