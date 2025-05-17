ENDEKS TOPARLAMAYA BAŞLADI

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 48.92 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. hissesinde olurken, bu şirketi 37.39 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.96 yükselişle 9,668 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 250 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 95.98 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 56.84 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 104.81 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 107.39 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 9,564 ve 9,460 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9,725 ve 9,782 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 45.29 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 158.4 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 162.2 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 170.10 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 153.33 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 161.00-157.00

Satım aralığı: 162.00-167.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.13

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.051 puan arttı.



AKBANK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 50.3 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 50.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 55.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 50.00-46.50

Satım aralığı: 52.50-56.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.02

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.042 puan azaldı.



BİM MAĞAZALAR



İZLENMELİ

488.25 - 508.024 aralığında hareket eden hisse 494 seviyesinin altında kapanışlarda 477.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 494 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 510.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 477.50-465.00

Satım aralığı: 510.00-480.00

Endeks Ağırlığı (%): 7.40

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.857 puan arttı.



DOĞAN HOLDİNG



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 14.82 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 15.51 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 16.28 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 14.29 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 15.00-14.60

Satım aralığı: 15.50-15.60

Endeks Ağırlığı (%): 0.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.005 puan arttı.



FORD OTOSAN



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 92.65 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 96.75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 99.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 92.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 92.00-91.50

Satım aralığı: 99.50-97.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.16

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.



T. HALK BANKASI



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 20.64 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 21.56 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 22.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 20.40 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 20.40-19.40

Satım aralığı: 22.50-20.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.014 puan arttı.



İŞ BANKASI (C)



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 10.51 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 10.97 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 11.66 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 10.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 10.50-9.40

Satım aralığı: 11.10-12.30

Endeks Ağırlığı (%): 3.04

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.040 puan arttı.



KOZA MADENCİLİK



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 88.35 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 80.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 87.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 80.00-78.00

Satım aralığı: 87.00-88.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.041 puan azaldı.



KOZA ALTIN



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 26.22 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 24.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 25.22 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 24.50-24.20

Satım aralığı: 26.00-26.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.85

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.048 puan azaldı.



MAVİ GİYİM



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 33.92 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 33.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 36.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 33.25-32.50

Satım aralığı: 36.25-34.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.74

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.011 puan arttı.



MİA TEKNOLOJİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 33.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 32.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 35.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 32.50-30.25

Satım aralığı: 35.25-39.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.34

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.030 puan azaldı.



PEGASUS



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 244.1 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 255.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 241.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 241.00-237.00

Satım aralığı: 255.00-252.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.93

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.042 puan azaldı.



SABANCI HOLDİNG



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 75.8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 78.6 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 83.48 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 76.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 76.00-71.50

Satım aralığı: 79.50-83.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.04

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.067 puan arttı.



TAV HAVALİMANLARI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

247.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 225.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 231.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 245.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 225.00-221.00

Satım aralığı: 234.00-242.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.044 puan azaldı.



TOFAŞ OTO. FAB.



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 203.7 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 217.3 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 229.00 seviyesine yönelebilir. 217.3 seviyesinin altında kapanışlarda 200.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 200.00-185.00

Satım aralığı: 229.00-234.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.94

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.031 puan arttı.



T.S.K.B.



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 10.86 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 11.44 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 11.90 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 10.70 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 10.70-10.60

Satım aralığı: 11.90-11.30

Endeks Ağırlığı (%): 0.44

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.



ÜLKER BİSKÜVİ



İZLENMELİ

112.6 - 121.3 aralığında hareket eden hisse 114.4 seviyesinin altında kapanışlarda 111.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 114.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 118.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 111.00-109.00

Satım aralığı: 118.00-116.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.60

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.