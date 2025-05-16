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Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket

Borsa İstanbul, 19 Mayıs pazartesi günü Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatil. Bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak. 20 Mayıs salı günü ise temettü dağıtacak 3 şirket bulunuyor.

16 Mayıs 2025 | 20:20
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 3 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Mayıs Salı günü. İşte o şirketler:

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. (DOAS)

Şirket pay başına brüt 27,2727272 TL, net 23,1818181 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Mayıs, ödeme tarihi 22 Mayıs 2025.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO)

2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,425 TL. İlk taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Mayıs, ödeme tarihi 22 Mayıs 2025. İkinci taksit için ödeme tarihi 24 Kasım olacak.

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (KFEIN)

Şirekt pay başına brüt 0,3037974 TL, net 0,2582277 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Mayıs, ödeme tarihi 22 Mayıs 2025.

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Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı
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Turkcell, temettü miktarı ve tarihini duyurdu (15 Mayıs)
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Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı
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