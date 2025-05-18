Borsada bu hafta genel kurulu olan 26 şirket

📅 20 Mayıs Salı
KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
📅 21 Mayıs Çarşamba
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
📅 22 Mayıs Perşembe
AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
📅 23 Mayıs Cuma
BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. (İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu)
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. (2024 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti)
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.