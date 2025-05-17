Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,96 değer kazanarak 9.668,36 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.516,86 ve en yüksek 9.771,71 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 5,51 değer kazancıyla 11.459,32 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,21 artışla 10.010,15 puan, sanayi endeksi yüzde 2,37 yükselişle 12.796,52 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,82 kayıpla 20.114,98 puan oldu.
ENERYA ENERJİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,65 ile Enerya Enerji oldu. Enerya Enerji’yi, yüzde 17,58 ile Margun Enerji ve yüzde 16,44 ile Girişim Elektrik Sanayi izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,82 ile Çelebi Hava Servisi, yüzde 17,11 ile Oba Makarnacılık ve yüzde 13,54 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento olarak sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 632 milyar 16 milyon lirayla ASELSAN, 475 milyar 860 milyon lirayla Garanti BBVA ve 404 milyar 340 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.
ALTIN VE EURO GERİLEDİ
24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 4,48 azalışla 3.964,00 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 4,44 düşüşle 26.809,00 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,21 yükselişle 38,8270 lira, Euro’nun satış fiyatı ise yüzde 0,63 azalışla 43,4300 lira oldu.
Geçen hafta 51,5600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,04 artışla 51,5800 liraya yükseldi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,88 düşüşle 46,3700 liradan alıcı buldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|4.150,00
|3.964,00
|-4,48
|33,24
|Cumhuriyet
|20.180,00
|28.055,00
|26.809,00
|-4,44
|32,85
|ABD Doları
|35,3580
|38,7450
|38,8270
|0,21
|9,81
|Avro
|36,7510
|43,7070
|43,4300
|-0,63
|18,17
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|51,5600
|51,5800
|0,04
|16,41
|İsviçre Frangı
|39,0410
|46,7800
|46,3700
|-0,88
|18,77
YATIRIM FONLARI
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,65, BES fonları yüzde 1,31 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,94 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, en çok gerileyen fon ise yüzde 5,06 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.
BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,92 ile "Endeks"te görülürken, tek gerileyen ise yüzde 4,35 ile "Kıymetli Madenler" oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
|Haftalık Yatırım Fonları
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren Adet
|Yatırım Fonları
|1,65
|1526
|196
|Borsa Yatırım Fonları
|1,66
|20
|4
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,84
|80
|0
|Fon Sepeti Fonları
|1,57
|67
|12
|Hisse Senedi Fonları
|2,94
|144
|12
|Karma ve Değişken Fonlar
|2,70
|141
|12
|Katılım Fonları
|-0,03
|52
|15
|Kıymetli Maden Fonları
|-5,06
|0
|18
|Para Piyasası Fonları
|0,89
|67
|0
|Serbest Fon
|1,64
|975
|127
|Haftalık Emeklilik Fonları
|Emeklilik Fonları
|1,31
|358
|36
|Başlangıç Fonları
|0,90
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|0,71
|43
|2
|Değişken
|1,85
|137
|6
|Devlet Katkısı
|2,03
|12
|0
|Endeks
|3,92
|5
|0
|Fon Sepeti Fonu
|1,62
|17
|2
|Hisse Senedi
|3,01
|31
|2
|Karma
|2,10
|8
|1
|Katılım
|0,41
|30
|6
|Kıymetli Madenler
|-4,35
|0
|15
|OKS Katılım
|0,65
|23
|1
|OKS Standart
|1,49
|9
|1
|Para Piyasası
|0,91
|13
|0
|Standart
|1,26
|13
|0
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|1,83
|3
|0
KAZANDIRAN FONLAR
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 21,61 ile Atlas Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 9,29'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
|0,971452
|21,61
|ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|3,174208
|21,53
|HEDEF PORTFÖY POYRAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|43,622374
|21,22
|PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
|2,297404
|21,02
|AZİMUT PORTFÖY 23.0 SERBEST FON
|1,175301
|19,75
|ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|14,505862
|18,09
|INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
|35,858622
|17,77
|FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,991403
|17,69
|PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,871289
|17,69
|MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,525432
|17,64
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,010848
|9,29
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,294322
|6,95
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,010125
|5,80
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,128299
|5,42
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,084492
|5,35
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,402538
|5,08
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,852651
|5,02
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,063541
|4,89
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,054233
|4,88
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,153837
|4,56
(Sürecek)
KAYBETTİREN FONLAR
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 46,86 ile Deniz Portföy Necla Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.
NN Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,96'lık düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|DENİZ PORTFÖY NECLA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|2,604057
|-46,86
|ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|14,865395
|-20,22
|ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON
|9,292231
|-14,58
|PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU
|2,211944
|-8,80
|ALLBATROSS PORTFÖY GİSELDA SERBEST (TL) FON
|5,901291
|-8,04
|TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON
|7,364818
|-7,62
|PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,834095
|-6,81
|ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,838668
|-6,31
|PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,129786
|-6,22
|ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|6,052148
|-5,87
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,273005
|-4,96
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,442929
|-4,90
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,045329
|-4,89
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,442272
|-4,86
|QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,163516
|-4,83
|BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,510448
|-4,78
|METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,139417
|-4,60
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,424522
|-4,52
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,037731
|-4,27
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,406677
|-4,18