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Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, dolar ve sterlin kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,96 kazançla tamamladı. Bu hafta en çok yükselen yüzde 18,65 ile Enerya Enerji oldu. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları…

17 Mayıs 2025 | 11:22
Son Güncellenme: 17 Mayıs 2025 | 12:35
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,96 değer kazanarak 9.668,36 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.516,86 ve en yüksek 9.771,71 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 5,51 değer kazancıyla 11.459,32 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,21 artışla 10.010,15 puan, sanayi endeksi yüzde 2,37 yükselişle 12.796,52 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,82 kayıpla 20.114,98 puan oldu.

ENERYA ENERJİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,65 ile Enerya Enerji oldu. Enerya Enerji’yi, yüzde 17,58 ile Margun Enerji ve yüzde 16,44 ile Girişim Elektrik Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,82 ile Çelebi Hava Servisi, yüzde 17,11 ile Oba Makarnacılık ve yüzde 13,54 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 632 milyar 16 milyon lirayla ASELSAN, 475 milyar 860 milyon lirayla Garanti BBVA ve 404 milyar 340 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN VE EURO GERİLEDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 4,48 azalışla 3.964,00 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 4,44 düşüşle 26.809,00 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,21 yükselişle 38,8270 lira, Euro’nun satış fiyatı ise yüzde 0,63 azalışla 43,4300 lira oldu.

Geçen hafta 51,5600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,04 artışla 51,5800 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,88 düşüşle 46,3700 liradan alıcı buldu.

 

 

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL     
Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,004.150,003.964,00-4,4833,24
Cumhuriyet20.180,0028.055,0026.809,00-4,4432,85
ABD Doları35,358038,745038,82700,219,81
Avro36,751043,707043,4300-0,6318,17
İngiliz Sterlini44,308051,560051,58000,0416,41
İsviçre Frangı39,041046,780046,3700-0,8818,77

YATIRIM FONLARI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,65, BES fonları yüzde 1,31 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,94 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, en çok gerileyen fon ise yüzde 5,06 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,92 ile "Endeks"te görülürken, tek gerileyen ise yüzde 4,35 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları   
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları1,651526196
Borsa Yatırım Fonları1,66204
Borçlanma Araçları Fonları0,84800
Fon Sepeti Fonları1,576712
Hisse Senedi Fonları2,9414412
Karma ve Değişken Fonlar2,7014112
Katılım Fonları-0,035215
Kıymetli Maden Fonları-5,06018
Para Piyasası Fonları0,89670
Serbest Fon1,64975127
Haftalık Emeklilik Fonları   
Emeklilik Fonları1,3135836
Başlangıç Fonları0,90100
Borçlanma Araçları0,71432
Değişken1,851376
Devlet Katkısı2,03120
Endeks3,9250
Fon Sepeti Fonu1,62172
Hisse Senedi3,01312
Karma2,1081
Katılım0,41306
Kıymetli Madenler-4,35015
OKS Katılım0,65231
OKS Standart1,4991
Para Piyasası0,91130
Standart1,26130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,8330

KAZANDIRAN FONLAR

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 21,61 ile Atlas Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 9,29'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar		  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON0,97145221,61
ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,17420821,53
HEDEF PORTFÖY POYRAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)43,62237421,22
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON2,29740421,02
AZİMUT PORTFÖY 23.0 SERBEST FON1,17530119,75
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14,50586218,09
INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON35,85862217,77
FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,99140317,69
PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,87128917,69
MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,52543217,64
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0108489,29
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2943226,95
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0101255,80
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1282995,42
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0844925,35
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,4025385,08
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,8526515,02
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,0635414,89
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0542334,88
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1538374,56

(Sürecek)

KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 46,86 ile Deniz Portföy Necla Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.

NN Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,96'lık düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
DENİZ PORTFÖY NECLA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON2,604057-46,86
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14,865395-20,22
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON9,292231-14,58
PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU2,211944-8,80
ALLBATROSS PORTFÖY GİSELDA SERBEST (TL) FON5,901291-8,04
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON7,364818-7,62
PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,834095-6,81
ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,838668-6,31
PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,129786-6,22
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)6,052148-5,87
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,273005-4,96
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,442929-4,90
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,045329-4,89
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,442272-4,86
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,163516-4,83
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,510448-4,78
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,139417-4,60
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,424522-4,52
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,037731-4,27
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,406677-4,18

 

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