Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,96 değer kazanarak 9.668,36 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.516,86 ve en yüksek 9.771,71 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 5,51 değer kazancıyla 11.459,32 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,21 artışla 10.010,15 puan, sanayi endeksi yüzde 2,37 yükselişle 12.796,52 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,82 kayıpla 20.114,98 puan oldu.

ENERYA ENERJİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,65 ile Enerya Enerji oldu. Enerya Enerji’yi, yüzde 17,58 ile Margun Enerji ve yüzde 16,44 ile Girişim Elektrik Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,82 ile Çelebi Hava Servisi, yüzde 17,11 ile Oba Makarnacılık ve yüzde 13,54 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 632 milyar 16 milyon lirayla ASELSAN, 475 milyar 860 milyon lirayla Garanti BBVA ve 404 milyar 340 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN VE EURO GERİLEDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 4,48 azalışla 3.964,00 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 4,44 düşüşle 26.809,00 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,21 yükselişle 38,8270 lira, Euro’nun satış fiyatı ise yüzde 0,63 azalışla 43,4300 lira oldu.

Geçen hafta 51,5600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,04 artışla 51,5800 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,88 düşüşle 46,3700 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 4.150,00 3.964,00 -4,48 33,24 Cumhuriyet 20.180,00 28.055,00 26.809,00 -4,44 32,85 ABD Doları 35,3580 38,7450 38,8270 0,21 9,81 Avro 36,7510 43,7070 43,4300 -0,63 18,17 İngiliz Sterlini 44,3080 51,5600 51,5800 0,04 16,41 İsviçre Frangı 39,0410 46,7800 46,3700 -0,88 18,77

YATIRIM FONLARI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,65, BES fonları yüzde 1,31 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,94 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, en çok gerileyen fon ise yüzde 5,06 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,92 ile "Endeks"te görülürken, tek gerileyen ise yüzde 4,35 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları 1,65 1526 196 Borsa Yatırım Fonları 1,66 20 4 Borçlanma Araçları Fonları 0,84 80 0 Fon Sepeti Fonları 1,57 67 12 Hisse Senedi Fonları 2,94 144 12 Karma ve Değişken Fonlar 2,70 141 12 Katılım Fonları -0,03 52 15 Kıymetli Maden Fonları -5,06 0 18 Para Piyasası Fonları 0,89 67 0 Serbest Fon 1,64 975 127 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 1,31 358 36 Başlangıç Fonları 0,90 10 0 Borçlanma Araçları 0,71 43 2 Değişken 1,85 137 6 Devlet Katkısı 2,03 12 0 Endeks 3,92 5 0 Fon Sepeti Fonu 1,62 17 2 Hisse Senedi 3,01 31 2 Karma 2,10 8 1 Katılım 0,41 30 6 Kıymetli Madenler -4,35 0 15 OKS Katılım 0,65 23 1 OKS Standart 1,49 9 1 Para Piyasası 0,91 13 0 Standart 1,26 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,83 3 0

KAZANDIRAN FONLAR

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 21,61 ile Atlas Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 9,29'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:



Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON 0,971452 21,61 ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,174208 21,53 HEDEF PORTFÖY POYRAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 43,622374 21,22 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON 2,297404 21,02 AZİMUT PORTFÖY 23.0 SERBEST FON 1,175301 19,75 ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 14,505862 18,09 INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON 35,858622 17,77 FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,991403 17,69 PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,871289 17,69 MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,525432 17,64 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,010848 9,29 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,294322 6,95 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,010125 5,80 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,128299 5,42 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,084492 5,35 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1,402538 5,08 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,852651 5,02 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1,063541 4,89 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,054233 4,88 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,153837 4,56

(Sürecek)

KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 46,86 ile Deniz Portföy Necla Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.

NN Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,96'lık düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: