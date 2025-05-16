ARA
DOLAR
38,84
0,36%
DOLAR
EURO
43,29
0,00%
EURO
GRAM ALTIN
3980,16
-1,28%
GRAM ALTIN
BIST 100
9668,36
1,33%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket (16 Mayıs)

Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket (16 Mayıs)

Borsa İstanbul'da bugün 2 şirket yönetim kurullarının bedelsiz sermaye artırımı kararını KAP'a bildirdi. İşte o şirketler:

16 Mayıs 2025 | 20:35
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket (16 Mayıs)

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (VAKFN) / Yüzde 42,85714

Günün ilk açıklaması Vakıf Finansal Kiralama'dan geldi. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin 16.05.2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 1.500.000.000-TL arttırılarak, 3.500.000.000-TL'den 5.000.000.000-TL'na yükseltilmesi ve arttırılan tutarın 30.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızca onaylanan 2024 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2024 yılı kar paylarının hisse senedi olarak tevdi edilmesine ve gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (BORLS) / Yüzde 314,93775

Şirket bugün KAP'a iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin (Yüzde 314,93775) yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı. Açıklamaya göre 1) şirketin 168.700.000 TL değerindeki ödenmiş sermayesinin 700.000.000 TL değerindeki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 700.000.000 TL'ye arttırılmasına (%314,93776 oranında) ve bu arttırılan 531.300.000 TL'nin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına karar verildi. 
 

 

İlgili Haberler
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
0
  • ALTIN GRAM - TL 3980,16 -1,28%
  • ALTIN ONS 3186,95 -1,63%
  • BIST 100 9668,36 1,33%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,91 0,152%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39922 0,23712%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81 1,0262%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,8449 0,3581%
  • EURO/DOLAR 1,1145 -0,3634%
  • EURO/TURK LIRASI 43,2919 0,0009%
  • STERLIN/DOLAR 1,32698 -0,27243%
Borsa Haberleri
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Turkcell, temettü miktarı ve tarihini duyurdu (15 Mayıs)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
Bedelsiz ve temettü kararını revize etti
Borsa şirketinden ABD'de üretim tesisi adımı
Selva Gıda bedelli kararını duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı
GERİ
İLERİ
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Turkcell, temettü miktarı ve tarihini duyurdu (15 Mayıs)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
Bedelsiz ve temettü kararını revize etti
Borsa şirketinden ABD'de üretim tesisi adımı
Selva Gıda bedelli kararını duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL