Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket (16 Mayıs)

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (VAKFN) / Yüzde 42,85714

Günün ilk açıklaması Vakıf Finansal Kiralama'dan geldi. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin 16.05.2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 1.500.000.000-TL arttırılarak, 3.500.000.000-TL'den 5.000.000.000-TL'na yükseltilmesi ve arttırılan tutarın 30.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızca onaylanan 2024 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2024 yılı kar paylarının hisse senedi olarak tevdi edilmesine ve gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (BORLS) / Yüzde 314,93775

Şirket bugün KAP'a iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin (Yüzde 314,93775) yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı. Açıklamaya göre 1) şirketin 168.700.000 TL değerindeki ödenmiş sermayesinin 700.000.000 TL değerindeki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 700.000.000 TL'ye arttırılmasına (%314,93776 oranında) ve bu arttırılan 531.300.000 TL'nin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına karar verildi.

