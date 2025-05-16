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Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KERVT) bülten adı değişikliği hakkında açıklama yapıldı.

16 Mayıs 2025 | 20:18
Son Güncellenme: 16 Mayıs 2025 | 20:18
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Payları Borsamız Yıldız Pazar'ında işlem görmekte olan KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin ticaret unvanının BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 20/05/2025 tarihinden itibaren BESLER GIDA olarak değiştirilecektir" denildi. 

BUGÜN KAP'A BİLDİRİLDİ

Şirketten bugün KAP'a yapılan açıkalamada "Şirketimizin 8 Mayıs 2025 tarihli Olağan Genel Kurul kararlarının 16 Mayıs 2025 tarihinde tescil ve ilan edilmesiyle birlikte; Şirketimizin ticaret unvanı "BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmiştir" denilmişti. 

Kerevitaş, 'Besler Gıda' ismiyle devam edecek
Dondurulmuş gıda ve margarin sektörlerinde hizmet veren Kerevitaş'ın düzenlenen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan KAP açıklamasında, şirketin önümüzdeki dönemde faaliyetlerine 'Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' ismiyle devam edeceği bildirilmişti. 


 



 

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