Hiç hisse satmamış olsa ne olurdu? Hesaplandı

Forbes bu soruya yanıt için bir hesaplama yapmış. Haberde, Gates'in 1986'daki halka arzdan bu yana Microsoft hisselerinin büyük bir kısmını bağışlar ve satışlar yoluyla elden çıkardığı belirtiliyor. Ancak bu hisseleri elinde tutmuş olsaydı, bugün Elon Musk'tan daha zengin olacaktı. Forbes'a göre Bill ve Melinda Gates, toplamda 1,5 trilyon dolar servete sahip olurdu. Bill Gates, 2021'deki boşanmasından sonra bile muhtemelen 1,2 trilyon dolarlık servetiyle dünyanın ilk trilyoneri olurdu.

Peki, neden? Gates, Microsoft'u 1986'da halka arz etmeden hemen once şirketin %49’una sahipti ve bu hisselerin halka arz fiyatına göre değeri yaklaşık 200 milyon dolardı. Eğer Gates bu hisselerin tamamını elinde tutmuş olsaydı, hisse bölünmeleri sonrasında kendisi ve Melinda toplamda 3,2 milyar hisseye sahip olacaktı. Bu da Microsoft’un %43’lük bir payına denk geliyor ve bugünkü değeri 1,4 trilyon dolar civarında olurdu. Forbes’un tahminlerine göre, ikili ayrıca temettülerden de yaklaşık 100 milyar dolar nakit paraya sahip olurdu.