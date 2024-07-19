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Altın, borsa, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

19 Temmuz 2024 | 20:01
Son Güncellenme: 19 Temmuz 2024 | 20:02
Altın, borsa, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
  • Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,83 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 0,27, avro/TL ve dolar/TL yüzde 0,05 değer kaybetti.
  • BIST 100 endeksi, en düşük 11.045,57 ve en yüksek 11.252,11 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,83 değer kazanarak 11.156,20 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,27 azalışla 2 bin 552 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,12 düşüşle 16 bin 720 liraya indi.
  • Geçen hafta sonu 4 bin 201 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 190 liraya geriledi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,05 değer kaybederek 33,0580, avro da yüzde 0,05 azalışla 36,0230 liraya indi.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,99 ve emeklilik fonları bu hafta yüzde 1,03 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,39 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.
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Yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseler (18 Temmuz)
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