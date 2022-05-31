Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 31 Mayıs 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (31 MAYIS)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 979 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 977,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 979,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.606 lira, Cumhuriyet altını da 6.560 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.855 dolardan işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve büyüme endişelerinin geri plana atılması ve Çin’de vaka sayılarındaki düşüşe karşın uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının dar bant içindeki seyrini sürdürdüğünü söyledi.

Bugün ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell’ın görüşmesine ilişkin haber akışının izleneceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD’de tüketici güven endeksi ve Avro Bölgesi’nde enflasyonun öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatının 1.850-1.860 dolar dar bandında sıkıştığını belirterek, bu seviyelerin kırılması durumunda, kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini kaydetti.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye birinci çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüyerek beklentileri aştı. Dış ticaret açığı ise nisan ayında 6,1 milyar dolar oldu.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.