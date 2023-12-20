ARA
Bist 100
7684,26
-0,54%
Bist 100
Dolar/TL
29,1231
0,102%
Dolar/TL
Euro/TL
31,9388
-0,0698%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0959
-0,1804%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1910,97
0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Aralık 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Aralık 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 20 Aralık 2023 altın fiyatları…

20 Aralık 2023 | 10:56
Son Güncellenme: 20 Aralık 2023 | 11:05
0
Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Aralık 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 1911 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,8 yükselişle 1909 liradan tamamladı.

Altının gramı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1911 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 200, cumhuriyet altını 13 bin 50 lira seviyesinde bulunuluyor.

Altının ons fiyatı da yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 42 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl en geç mayıs ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamaların ve "yumuşak iniş" ihtimalinin güçlenmesinin altın talebini desteklediğini söyledi.

Dünya ekonomilerinin enflasyon ve resesyon kıskacında kalabileceğine ilişkin endişelerin yavaş yavaş fiyatlamaların dışına çıktığını aktaran analistler, tahvil faizlerinin son 5 ayın en düşük seviyesinde seyretmesinin altının alternatif maliyetini azalttığını dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yılın ilk toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 76 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de CB tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1910,97 0,13%
  • ALTIN ONS 2040,92 0,03%
  • BIST 100 7684,26 -0,54%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,1231 0,102%
  • EURO/TURK LIRASI 31,9388 -0,0698%
  • EURO/USD 1,0959 -0,1804%
  • INGILIZ STERLINI 1,26592 -0,5124%
  • JAPON YENI 143,453 -0,301%
  • KANADA DOLARI 1,33383 0,0195%
  • RUS RUBLESI 90,4075 -0,0746%
Günün En Çok Okunanları
İSKİ Genel Müdürü iyi haberi bu sözlerle duyurdu! "An itibarıyla baraj doluluk oranı..."
Avrupakent GYO ne zaman borsada işlem görecek?
Avrupakent GYO ne zaman borsada işlem görecek?
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
Hyundai'den Rusya kararı
Hyundai'den Rusya kararı
Almanya'da Ukrayna endişesi
Almanya'da Ukrayna endişesi
Ünlü milyardere göre yatırımcıların yaptığı en büyük hata
Ünlü milyardere göre yatırımcıların yaptığı en büyük hata
DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması
GERİ
İLERİ
İSKİ Genel Müdürü iyi haberi bu sözlerle duyurdu! "An itibarıyla baraj doluluk oranı..."
Avrupakent GYO ne zaman borsada işlem görecek?
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
Hyundai'den Rusya kararı
Avrupakent GYO ne zaman borsada işlem görecek?
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
Hyundai'den Rusya kararı
Almanya'da Ukrayna endişesi
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
Hyundai'den Rusya kararı
Almanya'da Ukrayna endişesi
Ünlü milyardere göre yatırımcıların yaptığı en büyük hata
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL