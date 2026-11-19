Bir kozmetik markası yaratmak bazen bir pazar araştırmasıyla, bazen de yıllar içinde edinilen bir üretim deneyimiyle başlıyor. Selin Koyutürk’ün girişimcilik hikayesi ise aileden gelen ticaret kültürünün, Anadolu’nun doğal kaynaklarından biri olan defneyle ve kişisel bakım sektörüne duyduğu ilgiyle kesiştiği noktada şekilleniyor. Bartın’da defne üretimiyle başlayan bu yolculuk, bugün İngiltere’den ABD’ye, Körfez ülkelerinden Avrupa’ya uzanan bir ihracat ağına dönüşüyor.

Türkiye kozmetik sektörü, yerli markaların uluslararası pazarlarda kendilerine yer açmaya çalıştığı, rekabetin ürün geliştirmeden markalaşmaya kadar geniş bir alana yayıldığı bir dönemden geçiyor. Bu alanda 2018 yılında hazırlıklarına başlanan, 2019’da ilk ürünlerini tüketiciyle buluşturan Lyn Skincare de Anadolu’nun doğal kaynaklarını modern kozmetik anlayışıyla değerlendirmeyi hedefleyen girişimlerden biri.

Aile mirasını girişime dönüştürdü

Markanın Yönetim Kurulu Başkanı Selin Koyutürk’ün hikayesi, aslında tek başına bir kozmetik girişimciliği öyküsü değil. Aynı zamanda aile şirketinde edinilen üretim ve ticaret deneyiminin, farklı bir sektöre nasıl taşınabileceğinin de örneği. Koyutürk’ün iş hayatıyla tanışması çocukluk yıllarına uzanıyor. Babasının bankacılıktan inşaat sektörüne geçmesiyle aile şirketinde ticaretin ve üretimin farklı aşamalarını tanıyan Koyutürk, mimar olan kız kardeşiyle birlikte inşaat faaliyetlerinin büyümesine katkı sağlıyor. Ailenin zamanla defne üretimi ve ticaretine yönelmesi ise yeni bir iş alanının kapısını aralıyor.

Kozmetik ve kişisel bakıma duyduğu ilgiyle aileden gelen defne birikimini bir araya getiren Koyutürk, Lyn Skincare’i hayata geçirme kararını şöyle anlatıyor: “Defne bizim için sonradan keşfettiğimiz bir hammadde değil. Aile olarak üretimini, işlenmesini ve ticaretini uzun yıllardır bildiğimiz bir alan. Benim kozmetiğe olan ilgim de bu birikimle birleşince kendi markamızı oluşturma fikri ortaya çıktı. Amacımız yalnızca defne içeren ürünler üretmek değil, Anadolu’nun sahip olduğu doğal kaynakları bilimsel bilgi ve doğru formülasyonlarla katma değerli ürünlere dönüştürmekti.”

Toplam 30 milyon dolarlık yatırım

Lyn Skincare’in arkasındaki üretim altyapısı, markanın ölçeğini anlamak açısından önemli. Ailenin Bartın’da toplam 27 bin metrekarelik alana yayılan iki defne üretim ve işleme tesisi bulunuyor. Türkiye’deki bu tesislere bugüne kadar yapılan yatırımın toplamı 20 milyon dolara ulaşıyor. Tesislerde 300 kişi doğrudan istihdam ediliyor.

Üretim zincirinin dikkat çeken taraflarından biri ise kırsal ekonomiyle kurduğu ilişki. Kullanılan defne hammaddesi yaklaşık 450 köyden, 6 bin orman köylüsünün katkısıyla temin ediliyor. Böylece defne, yalnızca kozmetik sektörüne girdi sağlayan bir ürün olmanın ötesinde, geniş bir kırsal üretim ağının da parçası haline geliyor.

Ailenin üretim yatırımları Türkiye sınırlarıyla da sınırlı değil. Gürcistan’da yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren defne tesisine 10 milyon dolarlık yatırım yapılmış durumda. Burada da 150 kişi istihdam ediliyor.

Ancak defne hammaddesinin üretimi ile kozmetik ürünlerinin geliştirilmesi birbirinden farklı uzmanlıklar gerektiriyor. Lyn Skincare’in kozmetik ürünleri İstanbul’da, gerekli standartlara sahip profesyonel tesislerde üretiliyor. Formülasyon ve ürün geliştirme süreçlerinde uzman kadrolarla çalışılıyor.

Koyutürk, bu ayrımın altını çiziyor: “Bizim defne konusunda güçlü bir hammadde bilgimiz ve üretim deneyimimiz var. Ancak kozmetik, başlı başına uzmanlık gerektiren bir alan. Bu nedenle formülasyon, ürün geliştirme ve performans süreçlerinde profesyonel ekiplerle çalışıyoruz. İçerikten ambalaja kadar her aşamayı yakından takip ediyoruz. Benim için önemli olan, bir ürünün yalnızca iyi görünmesi değil, tüketicinin ihtiyacına gerçekten karşılık vermesi.”

Üretim tarafındaki bir başka dikkat çekici veri de kadın istihdamı. Bartın’daki tesislerde çalışanların yüzde 70'ini kadınlar oluşturuyor. Bu oran, şirketin üretim faaliyetlerinin bölgesel istihdam ve kadınların ekonomik hayata katılımı açısından taşıdığı önemi de ortaya koyuyor.

Ürün çeşitliliğinden çok ihtiyaca yöneldi

Cilt bakım ürünleriyle yola çıkan Lyn Skincare, bugün temizleyicilerden nemlendiricilere, toniklerden peelinglere ve farklı cilt ihtiyaçlarına yönelik serumlara uzanan bir ürün portföyüne sahip. Bununla birlikte Koyutürk, büyümeyi yalnızca ürün sayısıyla ölçmüyor. Kozmetik sektöründe hızlı ürün çıkarmanın tek başına rekabet avantajı yaratmadığını düşünüyor. Tüketici ihtiyaçlarını doğru okumak ve ürünün marka kimliğiyle örtüşmesini sağlamak gerektiğini vurguluyor.

“Bizim için önemli olan her kategoride ürün çıkarmak değil. Bir ürünün gerçekten ihtiyaç karşılaması, içerik ve performans açısından belirli bir standardı taşıması gerekiyor. Sırf ürün sayımız artsın diye yeni ürün geliştirmeyi doğru bulmuyoruz. Nicelikten çok niteliğe odaklanıyoruz.”

Bu yaklaşım, kozmetik sektöründe giderek belirginleşen bir dönüşüme de işaret ediyor. Tüketiciler artık yalnızca ürün çeşitliliğine değil, içerik bilgisine, kullanım kolaylığına ve ürünün vaat ettiği performansa da dikkat ediyor. Markalar açısından ise bu beklentilere yanıt verebilmek, sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri haline geliyor.

İngiltere’den ABD’ye uzanan ihracat rotası

Lyn Skincare’in büyüme stratejisinde yurt dışı pazarları önemli bir yer tutuyor. Marka bugün İngiltere, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Gürcistan, Türkmenistan, İran ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde tüketiciyle buluşuyor. İhracatta ağırlığı cilt bakım ürünleri ve serumlar oluşturuyor. Yurt içinde kendi internet sitesi, e-pazaryerleri ve farklı çevrimiçi kanallar üzerinden satış yapan şirket, fiziksel satış noktalarında da seçici bir büyüme stratejisi izliyor.

Koyutürk’e göre uluslararası pazarlarda büyümenin önündeki asıl mesele yalnızca yeni ülkelere ürün göndermek değil, o pazarlarda kalıcı bir marka oluşturabilmek.

Şirketin yakın dönem hedefleri arasında Almanya, Hollanda ve Batı Avrupa pazarlarında daha güçlü bir yapılanma oluşturmak bulunuyor. İngiltere’deki faaliyetlerin genişletilmesi ve Körfez ülkelerindeki varlığın güçlendirilmesi de büyüme planlarının diğer başlıkları arasında.

Önümüzdeki dönemde Lyn Skincare’in üç temel önceliği öne çıkıyor: Yeni ürünler geliştirmek, Türkiye’de marka bilinirliğini artırmak ve uluslararası pazarlarda büyümek. Şirket, özellikle cilt bakımı, makyaj ve teknolojinin kesiştiği yeni ürün kategorilerine odaklanmayı planlıyor.