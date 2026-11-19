Konut, arsa ve iş yeri satışlarında ödemenin nakit olarak yapılması, taraflar arasında anlaşmazlıklara ve güvenlik sorunlarına neden olabiliyordu.

Özellikle yüksek tutarlı ödemelerde hırsızlık, gasp ve sahte para gibi riskler öne çıkarken, Güvenli Ödeme Sistemi ile bu tür mağduriyetlerin önlenmesi ve alım satım işlemlerinin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.