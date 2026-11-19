Gayrimenkul alım satım işlemlerinde 1 Aralık itibarıyla yeni bir uygulama başlayacak. Ticaret Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün (TKGM) iş birliğiyle, ikinci el araç satışlarında kullanılan Güvenli Ödeme Sistemi taşınmaz devirlerinde de zorunlu hale getirilecek.
Yeni düzenleme kapsamında alıcının bankada bloke edilen satış ödemesi, tapu tescil işlemi tamamlandıktan sonra satıcının hesabına aktarılacak.
Uygulamayla nakit taşıma ve dolandırıcılık risklerinin azaltılması amaçlanıyor.
1 Gayrimenkul satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi ne zaman zorunlu olacak?
Ticaret Bakanlığının ikinci el araç satışlarında uygulamaya aldığı Güvenli Ödeme Sistemi, gayrimenkul alım satım işlemlerini de kapsayacak şekilde genişletiliyor.
TKGM ile yürütülen çalışmalar doğrultusunda, sistemin 1 Aralık'tan itibaren taşınmaz devirlerinde zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Bankalar ile TKGM arasındaki teknik entegrasyon çalışmaları sürerken, yeni uygulamayla kayıt dışı işlemlerin azaltılması ve alıcı ile satıcıların dolandırıcılık risklerine karşı korunması hedefleniyor.
2 Güvenli Ödeme Sistemi ile hangi riskler önlenecek?
Konut, arsa ve iş yeri satışlarında ödemenin nakit olarak yapılması, taraflar arasında anlaşmazlıklara ve güvenlik sorunlarına neden olabiliyordu.
Özellikle yüksek tutarlı ödemelerde hırsızlık, gasp ve sahte para gibi riskler öne çıkarken, Güvenli Ödeme Sistemi ile bu tür mağduriyetlerin önlenmesi ve alım satım işlemlerinin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.
3 Tapu devri tamamlanmadan satış bedeli aktarılmayacak
Yeni uygulamayla tapu devri ve satış bedelinin aktarılması eş zamanlı gerçekleştirilecek. Alıcı tarafından ödenen tutar, anlaşmalı bankalarda bloke edilerek mülkiyet devri tamamlanana kadar bekletilecek.
Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden temin edecekleri referans numarasıyla tapu işlemlerini başlatabilecek. Devir işleminin tamamlanmasının ardından bloke edilen para satıcının hesabına aktarılacak.
4 Güvenli Ödeme Sistemi'nde ödeme ve iade süreci nasıl işleyecek?
Tapu devrinin tamamlanarak sistemde onaylanmasıyla birlikte bankada bekletilen satış bedeli otomatik olarak satıcının hesabına geçecek. İşlemin herhangi bir nedenle sonuçlanmaması halinde ise bloke edilen para alıcıya geri ödenecek.
Ayrıca Güvenli Ödeme Sistemi kapsamında her işlem için alınacak hizmet bedeli, satıcının hesabına aktarılacak satış tutarından kesilecek.
5 Gayrimenkul satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi kimler için zorunlu olacak?
Güvenli Ödeme Sistemi, bireysel alıcı ve satıcıların yanı sıra şirketler ve diğer tüzel kişiler için de geçerli olacak.
Gayrimenkul alım satımında tarafların ödeme işlemlerini bu sistem üzerinden gerçekleştirmesi zorunlu olacak.
6 Gayrimenkul satışlarında emlak danışmanlarının görevi değişecek mi?
Yeni uygulamada ödeme ve tapu tescil işlemleri bankalar ile tapu sistemi arasında dijital ortamda yürütülecek. Emlak danışmanları ise alıcı ve satıcı arasındaki aracılık görevlerini sürdürecek.
Emlakçılar, tarafları sistem hakkında bilgilendirmenin yanı sıra e-Devlet referans numarasının alınması ve tapu ile ödeme işlemleri için gerekli hazırlıkların tamamlanması konusunda da destek verecek.